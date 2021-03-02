«Ренессанс кредит» запустил Apple Pay для карт Mastercard

Держатели карт Mastercard, эмитированных банком «Ренессанс кредит», теперь могут оплачивать покупки при помощи Apple Pay, используя свои смартфоны и гаджеты.

Для подключения Apple Pay нужно добавить данные соответствующей карты в приложение Wallet на мобильном устройстве. Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно со смартфонов iPhone, а также с Apple Watch.

«Apple Pay – легкий, безопасный платежный инструмент, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство, – сказала Татьяна Хондру, первый заместитель председателя правления, старший вице-президент по развитию розничного и инвестиционного бизнеса банка «Ренессанс кредит». – Уверена, многие наши клиенты будут активно пользоваться сервисом как в офлайн магазинах, так и при покупках в интернете».

В основе Apple Pay лежат безопасность и конфиденциальность. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту Mastercard в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.