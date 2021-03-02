К платежной системе «Сбера» подключился крупный российский туроператор

Сбербанк подключил к своей платежной системе одного из крупнейших туроператоров - компанию Coral Travel, предлагающую путешествия в 39 стран мира с вылетами из более 40 городов России.

Выбрав подходящее путешествие на сайте компании, клиент может оплатить его, не выходя из дома, в мобильном приложении или веб-версии «СберБанк Онлайн», а также в устройствах самообслуживания банка. Для этого необходимо войти в раздел «Платежи» и в поисковой строке набрать «Coral».

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, отметил: «Сбербанк постоянно расширяет возможности дистанционной оплаты товаров и услуг, предоставляя своим клиентам современные цифровые сервисы. При этом Сбербанк Онлайн помогает минимизировать необходимость посещения офисов, сэкономить время и избежать лишних контактов».

Эрджюмент Юналан, генеральный директор компании Coral Travel, сказал: «Сбербанк – крупнейший банк страны с самой большой сетью филиалов и точек обслуживания, его технологические возможности на высочайшем уровне. Поэтому мы выбрали этот банк для клиентов Coral Travel. Мы уверены, что им будет удобно пользоваться сервисами банка по оплате при покупке туров Coral Travel».