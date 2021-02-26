ВТБ выступил с заявлением по разработке и внедрению цифрового рубля

Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, выступил с заявлением по разработке и внедрению цифрового рубля.

«Пандемия привела к резкому росту безналичных платежей во всех сегментах экономики. Мы видим, что цифровые финансовые технологии активно применяют государственные органы и компании, они пользуются популярностью у населения. Поэтому инициатива ЦБ является актуальной и нужной», - заявил Андрей Костин.

По его словам, ВТБ готов принять участие в проектах, связанных с внедрением цифрового рубля. В банке считают, что при корректной денежно-кредитной политике внедрение цифрового рубля не должно увеличивать общую денежную массу и будет постепенно замещать долю наличности в обращении, не оказывая влияния на инфляцию. По оценкам ВТБ, с учетом всех возможностей цифровой валюты, уже на первых этапах внедрения цифрового рубля оборачиваемость денежного потока в системе может ускориться на 3-7%.

В то же время появление на рынке цифровой валюты может дать различные эффекты в зависимости от выбранной модели и от того, кто будет поддерживать инфраструктуру. Если организация инфраструктуры будет закреплена за Банком России, и он не будет вводить комиссионное вознаграждение, то стоимость банковских услуг для граждан не вырастет. Поэтому в ВТБ выступают за этот вариант реализации данного предложения.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик отметил: «ВТБ готов принять участие в организации пилотных проектов по разработке и внедрению цифрового рубля. У нас есть запатентованная технология, основанная на результатах работы собственной лаборатории, - «Система децентрализованного цифрового расчётного сервиса (ЦРС)». Она по сути является платформой выпуска и расчёта для цифровых валют».

Из предложенных ЦБ моделей ВТБ базово поддерживает модель D, но готов проработать и модель С. Важно, что в обеих моделях создает цифровую платформу и осуществляет выпуск цифрового рубля Банк России.

Одно из существенных преимуществ использования цифрового рубля в том, что он позволит осуществлять безналичные платежи в офлайн-режиме. Простота, удобство и скорость – обязательные «гигиенические» требования к новым деньгам. Их безопасность – ключевой приоритет. В перспективе цифровой рубль можно будет использовать и при расчётах по смарт-контрактам, это позволит снизить роль человеческого фактора при осуществлении сделок, в том числе с такими инструментами как эскроу, аккредитивы, залоговые счета.

По оценке ВТБ, создание инфраструктуры для внедрения цифровой валюты может занять около 1-2 лет. С учётом необходимости изменения регулирования и модели работы банков, в оптимистичном сценарии создание и внедрение цифрового рубля займет около 2-4 лет.