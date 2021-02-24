Спецпроекты

Клиенты «ВТБ Онлайн» смогут переводить деньги с помощью Siri

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ сообщил о том, что пользователи «ВТБ Онлайн» на платформе iOS смогут совершать переводы по номеру телефона с помощью голосового помощника Siri. Такой способ сокращает число необходимых действий по сравнению со стандартной операцией в мобильном приложении и помогает быстрее совершать переводы.

Чтобы совершить перевод с помощью Siri, нужно произнести «Привет, Siri» и попросить перевести определенную сумму через ВТБ любому человеку из адресной книги смартфона. Если у пользователя уже есть разрешение на вызов «ВТБ Онлайн» из Siri, то у него автоматически откроется мобильное приложение. Клиенту нужно пройти идентификацию в «ВТБ Онлайн», после чего он сразу увидит экран для перевода с уже указанной суммой и банком получателя (при необходимости их можно поменять). Затем останется только отправить деньги.

Перевести деньги по номеру телефона через Siri смогут и люди с ограниченными возможностями. Для этого нужно зайти в настройки телефона и включить VoiceOver, а затем попросить Siri совершить операцию.

«Наша стратегическая задача – сделать максимально удобный сервис денежных переводов, в том числе – с помощью голосовых ассистентов. Сегодня такая опция появилась почти у трети пользователей ВТБ Онлайн. Общаться с голосовым помощником проще и быстрее, чем печатать в смартфоне. Это надежно и безопасно: перевод проходит с обязательной авторизацией и подтверждением в ВТБ Онлайн. Кроме того, за этим сервисом – будущее, ведь уже в ближайшее время ВТБ Онлайн представит голосового помощника для проведения привычных рутинных операций клиента голосом», — комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Пользователям с устройствами на iOS также стали доступны виджеты с избранными операциями в ВТБ Онлайн — переводами по номеру телефона, оплатой сотовой связи и сканированием QR-кода. Чтобы установить виджет на экран смартфона, клиенту нужно нажать и удерживать пустую область на экране «Домой», пока он не перейдет в режим редактирования приложений. Далее необходимо нажать кнопку «Добавить» в верхнем левом углу, выбрать виджет ВТБ Онлайн и нажать кнопку «Добавить виджет».

Новые функции появились в версии приложения 15.4. Для перевода денег через голосового помощника Siri пользователю необходимо разрешить Siri доступ к данным мобильного приложения «ВТБ Онлайн».

Другие материалы рубрики

На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa

Россия заплатит миллиард, чтобы иностранцы поступали онлайн в ее вузы

Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе

Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО

Россиянам начнут переводить зарплату по номеру телефона, чтобы спасти их от «зарплатного рабства»

ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати?

Боремся с туннельным синдромом: чем заменить мышь?

Техноблог

В чем преимущество смартфонов с сертификатом «Ростест»?

Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений

Показать еще

Наука

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги

«Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее

Шаг к полноценному андроиду: нюансы телодвижений отследят электронити

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам