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Oman Arab Bank использует технологии NNTC и Smart Engines для дистанционного открытия счетов

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

NNTC, разработчик программного обеспечения из ОАЭ, объявил об успешном внедрении в банке Oman Arab Bank (OAB) биометрического модуля регистрации пользователей с технологией распознавания удостоверяющих документов, разработанной российской компанией Smart Engines. Теперь любой житель Омана может открыть счет через онлайн-приложение OAB менее чем за пять минут без необходимости посещать филиал, заполнять многочисленные документы, стоять в длинных очередях или сталкиваться с задержками при регистрации.

«Применение решений, в основе которых лежат технологии искусственного интеллекта, позволяет открывать счета новым клиентам за считанные минуты. С началом пандемии COVID-19 и последующими ограничениями мобильности банки осознали необходимость переосмыслить многие процессы клиентского обслуживания и обратить внимание на цифровые технологии, обеспечивающие альтернативу традиционному обслуживанию в отделениях», – пояснил Дмитрий Дощаный, генеральный директор NNTC.

«Поддержка распознавания арабского языка является ключевым требованием для предоставления решений дистанционного банковского обслуживания в странах Персидского залива, где сейчас идет интенсивная цифровая трансформация бизнеса. Включение наших продуктов в технологический стек Oman Arab Bank открывает новые перспективы для продвижения компании в этом регионе», – сказал Никита Арлазаров, финансовый директор Smart Engines.

Программное обеспечение NNTC ускоряет процесс регистрации клиентов банка, позволяя проверять личность с помощью мобильного телефона. Пользователь может загрузить копию или фотографию своего удостоверения личности, а Smart ID Engine автоматически извлекает из них первичные данные для заполнения заявки и находит фотографию лица в документе. Затем клиент делает фотографию «селфи», и модуль распознавания лиц NNTC сравнивает лицо владельца на документе с «селфи», после чего клиент получает доступ в личный кабинет банка.

«Мы постоянно инвестируем в новые, современные решения для улучшения наших цифровых услуг, улучшения общего качества обслуживания клиентов и укрепления нашей позиции как инновационного и гибкого финансового учреждения. Использование биометрических технологий не только ускоряет процесс обслуживания новых клиентов банка, но и делает его более точным, эффективным и безопасным. Теперь потенциальные клиенты могут открывать у нас новые счета в течение нескольких минут, используя свои мобильные телефоны. Мы предполагаем, что это поможет нам привлечь новых клиентов, а также сохранить уже существующих», – прокомментировал Рашад Аль Шейх, исполняющий обязанности руководителя отдела розничного банковского обслуживания OAB.

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