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«Брокер сообщений» компании «Кворум» для взаимодействия с ФНС включен в реестр российского ПО

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Кворум» сообщила о включении своего программного продукта «Брокер сообщений» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №58 от 05.02.2021) под номером 202943.

«Брокер сообщений» предназначен для защищенного электронного обмена неплатёжной информацией между кредитной организацией и федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) по каналам Банка России.

Помимо самого востребованного в банках вида взаимодействия для обработки запросов и постановлений Федеральной налоговой службы согласно Положения 440-П, решение позволяет подключить и другие виды информационного обмена с ФОИВ, например, такие как: 311-П – передача сведений об открытии, закрытии счетов или изменении реквизитов счетов клиентов; 655-П - передача сведений в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу; 390-П – обработка запросов и постановлений Федеральной таможенной службы; 4512-У - передача уполномоченными банками информации органам валютного контроля и другие.

При этом организация информационного обмена по каналам Банка России с новыми ФОИВ, изменение форматов сообщений, изменение состава сообщений в рамках настроенных ранее видов обмена, изменение порядка установки подписей, изменение порядка выполнения процедур шифрования, архивирования и сжатия гибко настраивается в модуле и не требует дополнительных доработок с последующей сменой версии программного обеспечения в банке.

Система работает полностью в автоматическом режиме, но в то же время позволяет осуществлять полный мониторинг процесса обработки электронных сообщений, настраивать рассылку уведомлений на электронную почту о любых событиях, отраженных в протоколе, а также использовать универсальный механизм формирования отчетов, позволяющий получать оперативную информацию о забракованных сообщениях, о нарушении регламентных сроков отправки ответных сообщений и подтверждений, об отсутствии извещений и квитанций, о наличии извещений и квитанций с отрицательным результатом.

В качестве средства криптографической защиты информации используется СКАД «Сигнатура». Начаты работы по подготовке проведения исследований по оценке влияния программного продукта «Брокер сообщений» на выполнение предъявленных к «АПК «Сигнатура-клиент» требований для получения заключения Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России о корректности встраивания «АПК «Сигнатура-клиент» в программный продукт «Брокер сообщений».

«Брокер сообщений» является многопользовательским приложением, которое может функционировать на платформах СУБД Oracle и Postgres Pro (СУБД, включенная в Реестр Российского ПО).



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