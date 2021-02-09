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Решение EDSmart компании «Кворум» для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС вошло в реестр российского ПО

ИТ в банках

Компания «Кворум» сообщила о включении программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №58 от 05.02.2021) под номером 202929.

Модуль предназначен для защищенного информационного обмена электронными платежными и служебно-информационными сообщениями между коммерческим банком и платежной системой Банка России во взаимодействии с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС.

EDSmart представляет собой АБС-независимую систему, позволяющую в ручном или автоматическом режиме выполнять установку защитных кодов (ЗК) и кодов аутентификации (КА). Их количество на отдельном сообщении или пакете определяется выбором одного из трех вариантов защиты, предусмотренных альбомом УФЭБС. В качестве средства криптографической защиты информации используется СКАД «Сигнатура». Корректность встраивания СКАД «Сигнатура» подтверждено исследованиями по оценке влияния программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» на «Аппаратно-программный комплекс «Сигнатура-клиент».

Особенностью системы является то, что форматно-логический контроль сообщений, а также алгоритмы создания, редактирования и просмотра сообщений реализованы на xsd-файлах альбома УФЭБС. Экранные формы генерируются динамически на основе мета-данных, содержащихся в xsd-файлах. Для перехода на новый альбом УФЭБС не требуется смена версии EDSmart, пользователям модуля достаточно обновить набор соответствующих xsd ‑файлов.

Система позволяет осуществлять полный мониторинг процесса обработки электронных сообщений, отслеживать состояние по ряду показателей работоспособности, настраивать различные виды уведомлений: о входящих сообщениях, ошибках сверки и любых событиях в протоколе.

Программный продукт реализован платформах СУБД Oracle, MS SQL, Postgres Pro (СУБД, включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных).

Взаимодействие с системами банка и модулем может осуществляться путем файлового обмена, с использованием предоставляемых веб-сервисов, таблицы обмена или на основе очередей IBM MQ.

EDSmart уже внедрен более чем в трех десятках банков, среди которых банки из топ-50, такие как VTB Bank (Europe), «Ак Барс Банк», Новикомбанк, Почта Банк, «Банк Хоум Кредит», Инг Банк (Евразия), Локо-Банк, РНКБ, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, а также в Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и Национальном расчетном депозитарии.

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