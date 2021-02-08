Спецпроекты

Росбанк начал использовать биометрию для идентификации сотрудников и посетителей

Интеграция Внедрения ИТ в банках

«АРМО-Системы» реализовала проект по повышению уровня безопасности в новом административном офисе Росбанка. Выполнение одной из ключевых задач проекта – биометрического распознавания лиц сотрудников и посетителей – обеспечило внедрение решения Id-Guard – разработки компании RecFaces.

«В рамках проекта в офисе Росбанка были установлены и подключены к системе видеонаблюдения Milestone XProtect дополнительные IP-камеры. Для реализации задачи распознавания лиц в видеопотоке было применено биометрическое программное решение Id-Guard, интегрированное в виде специального плагина в систему видеонаблюдения XProtect. Благодаря бесшовной интеграции продуктов служба безопасности Росбанка получила возможность полноценно и удобно использовать функционал решения биометрической идентификации Id-Guard в приложении Milestone XProtect Smart Client», – сказал Илья Гранков, директор инженерно-технического департамента компании «АРМО-Системы».

Внедрение Id-Guard позволило не только организовать идентификацию сотрудников и посетителей в режиме реального времени, но и обеспечило получение автоматических оповещений о появлении людей на этажах, на которые у них отсутствует доступ, а также оперативный поиск по архиву с указанием места и времени обнаружения конкретных людей.

Для оперативного реагирования на события системы предусмотрено использование мобильного клиента Id-Guard и специализированных планшетных компьютеров, которые обеспечивают информирование о событии системы идентификации в любой точке нового административного офиса банка.

«Обеспечение безопасности клиентов и сотрудников банка – одно из приоритетных направлений нашей работы. Мы внедряем передовые технологии обеспечения безопасности, которые помогают автоматизировать и повысить эффективность рутинных процессов, выполняемых сотрудниками службы безопасности каждый день. Применение системы биометрической идентификации по изображению лица ускорило и упростило реагирование на возникающие инциденты, а также ускорило и автоматизировало расследование произошедших инцидентов, позволило сэкономить ценные ресурсы и время», – отметил Владимир Варакин, директор департамента экономической безопасности Росбанка.

Id-Guard – решение для биометрической идентификации по изображению лица в видеопотоке, предназначенное для повышения уровня безопасности объекта охраны. К решению подключаются видеопотоки камер системы охранного телевидения после загрузки картотеки фотоизображений и присвоения атрибута «список». Решение мгновенно информирует оператора о распознанных или нераспознанных лицах, принадлежности к спискам, сохраняет все детектированные изображения лиц для последующего автоматизированного расследования инцидентов безопасности.

«Id-Guard был разработан нами для того, чтобы помочь службам безопасности повысить эффективность их работы, своевременно реагировать на инциденты на охраняемых объектах, максимально оперативно проводить расследования без многочасового просмотра видеоархива. При этом Id-Guard – это полностью готовое для работы решение корпоративного класса с набором продуманных и выверенных функций. На его установку и интеграцию в уже существующую систему не надо тратить недели – достаточно буквально одного дня», – сказала Тамара Морозова, генеральный директор RecFaces.

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