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Около 90% москвичей оплачивают услуги ЖКХ удаленно

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Клиенты «Сбера» в Москве стали чаще оплачивать жилищно-коммунальные услуги без посещения офисов банка. В 2020 году доля таких операций, совершенных с использованием дистанционных каналов оплаты, выросла почти на 6%, по сравнению с предыдущим годом, и составила 88,5%. Из 89,4 млн платежей через Сбербанк в адрес управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий столицы свыше 79 млн операций были проведены с использованием удаленных каналов обслуживания.

Чаще всего коммунальные платежи оплачиваются с помощью мобильного приложения «СберБанк Онлайн» - на этот канал приходится более 43% всех операций. Также пользуется популярностью услуга «Автоплатеж ЖКХ», с помощью которой около 21% плательщиков значительно экономят свое время. Веб-версию «СберБанк Онлайн» используют почти 12% клиентов. Чуть более 12% платежей осуществляются через устройства самообслуживания. И лишь 11,5% клиентов предпочитают оплачивать услуги ЖКХ в офисах банка.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, отметил: «Сегодня с помощью СберБанк Онлайн и мобильного приложения москвичи могут не только легко и быстро совершать регулярные платежи за услуги ЖКХ, но и пользоваться новыми цифровыми сервисами, которых становится все больше. В частности, мы реализовали передачу показаний счетчиков отдельной услугой, что позволяет передавать показания в любое время, вне зависимости от платежа. Такая возможность уже реализована для клиентов ряда поставщиков коммунальных услуг в Москве. И мы готовы бесплатно предоставить эту услугу всем профильным организациям столицы. Для нас важно, чтобы сервисы Сбербанка были полезными и удобными, в том числе при дистанционном обслуживании».

Оплатить жилищно-коммунальные и государственные услуги, заплатить за образование, интернет, телевидение и другие сервисы в Сбербанке можно различными способами. В мобильном приложении СберБанк Онлайн, помимо удобной оплаты, можно настроить автоплатеж, и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до исполнения платежа клиент будет получать уведомление о планируемом списании и может при необходимости отменить его.

Совершить платеж в мобильном приложении СберБанк Онлайн очень просто - для этого нужно отсканировать QR-код на квитанции, зайдя в раздел «Платежи». Приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и клиенту останется только подтвердить транзакцию. Если квитанция не содержит QR-кода, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка, либо оплатить услугу, введя реквизиты вручную.

Удобно и то, что в «СберБанк Онлайн» хранится история всех операций клиента: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение с подписью сотрудника и печатью банка.

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