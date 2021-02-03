МКБ вместе с IT Group поддержит малый и средний бизнес

«Московский кредитный банк» (МКБ) вместе с IT Group разработал меры поддержки, которые позволят бизнесу существенно сэкономить на банковском обслуживании и услугах связи.

Так клиенты МКБ смогут через IT Group получить скидку в 25% на абонентские платежи за интернет и 30% на Wi-Fi-автоматизацию, а также доступ к маркетинговым инструментам компании для привлечения покупателей.

Для клиентов IT Group, открывших счет в МКБ, за первые два месяца обслуживания плата не взимается, без комиссии можно будет отправлять до 100 платежей в месяц юридическим лицам и до 500 тыс. руб. физлицам. На остаток по счету начисляются проценты.

Кроме того, клиенты IT Group получат тариф на эквайринг от 1,45% и бесплатную аренду и установку терминала (при оборотах от 200 тыс. руб. в месяц).

«МКБ ведет планомерную работу по поддержке малого бизнеса, в том числе и в партнерстве с ведущими игроками рынка. Уверен, что скидки на банковское обслуживание и связь – это то, что действительно нужно бизнесу», – сказал директор департамента корпоративных продуктов и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко.

«Из опыта знаю, что любому бизнесу, будь то кофейне или федеральной сети кинотеатров, нужны три простые вещи: стабильная связь, надежный банк, и маркетинговый инструмент для привлечения клиентов. Надеюсь, что наша совместная акция с МКБ поможет МСБ оптимизировать операционные расходы и сосредоточиться на своем бизнесе», – отметил управляющий партнер IT Group Марк Авакян.