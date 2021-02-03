Команда «Рексофт» принимает участие в разработке онлайн-сервисов автокредитования ВТБ

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, принимает участие в создании онлайн-сервисов автокредитования банка ВТБ.

ВТБ внедряет онлайн-покупку автомобиля в кредит. Теперь заемщики банка могут подать заявку на получение средств в мобильном банке. Решение о выдаче заемщик получит за несколько минут и дистанционно. На первом этапе сервис доступен для пользователей Android, с февраля — для iOS.

Команда «Рексофт» является одним из технологических партнеров банка по разработке этих сервисов. Работа ведется кросс-функциональной командой в тесном партнерстве с банком. Сотрудники «Рексофт» задействованы в аналитике, frontend и мобильной разработке, а также в процессах тестирования.

«Тенденция последних лет состоит в том, что крупные корпорации, чей бизнес пронизывают цифровые решения, самостоятельно управляют процессом разработок собственных продуктов и сервисов. Участие в таких проектах в качестве части команды позволяет разработчикам погружаться в бизнес-процессы заказчика, получать незаменимый опыт в работе с технологическим стеком, принятым в отрасли заказчика, и быть максимально полезным при создании нужного заказчику продукта», – отметил Николай Потапов, директор департамента развития бизнеса компании «Рексофт».