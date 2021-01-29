Клиенты «Сбера» стали чаще копить на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана онлайн

Клиенты «Сбера» все чаще копят на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана (ИПП), который можно оформить онлайн.

По данным НПФ Сбербанка, в 2020 году (по сравнению с 2019) в 2 раза больше договоров ИПП заключено (46,8 тыс.); в 22 раза больше средств в ИПП привлечено (6,5 млрд. рублей).

Ещё в декабре 2019 года онлайн-продажи НПФ Сбербанка составляли всего 15% от общего объёма, а ИПП можно было оформить только на сайте Фонда. В марте 2020 года продукт появился в мобильном приложении СберБанк Онлайн. В результате доля его цифровых продаж к концу 2020 года достигла 34,6%, а число заключаемых дистанционно (в СберБанк Онлайн и на сайте НПФ Сбербанка) договоров ИПП с марта по декабрь 2020 года выросло в 6 раз. Взносы по ним превысили взносы по аналогичным новым договорам, заключенным в отделениях Сбербанка.

«Наши сервисы позволяют оформить индивидуальный пенсионный план всего за несколько кликов, детально разобраться в условиях, рассчитать ожидаемый размер пенсионных выплат и подобрать для себя наиболее подходящее решение. Сегодня уже полтора миллиона человек формируют свою будущую пенсию в НПФ Сбербанка по индивидуальному пенсионному плану. Все больше россиян понимают, что процесс самостоятельных накоплений может быть простым, комфортным и не слишком обременительным. Например, если молодой человек с 25 лет начнёт откладывать на ИПП по 5 тыс. рублей в месяц, то после 60 лет он сможет ежемесячно получать почти 50 тыс. рублей прибавки к государственной пенсии», - сказал Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка.

Пять преимуществ ИПП от НПФ Сбербанка: доступность (минимальный взнос — 1000 рублей, минимальный первоначальный взнос — 2000 рублей); индивидуальный график взносов (можно платить еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или произвольно); досрочный доступ к сбережениям при необходимости; налоговый вычет (до 15 600 рублей в год); удобное управление в СберБанк Онлайн (вы всегда знаете, сколько денег на счету, можете подключить автоплатёж, рассчитать желаемый размер будущей пенсии и необходимые для его достижения взносы).