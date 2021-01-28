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МКБ улучшил функционал мобильного приложения «МКБ Инвест»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Московский кредитный банк (МКБ) расширил функционал мобильного приложения «МКБ Инвест».

Внутри мобильной платформы теперь стали доступны готовые инвестиционные идеи, подготовленные ведущими аналитиками «МКБ Инвестиции», которые упрощают процесс формирования инвестиционного портфеля. Информация доступна абсолютно всем пользователям и не требует дополнительных затрат.

Также клиентам «МКБ Инвест» стали доступны новые пары валют на Московской бирже - появилась японская йена, гонконгский доллар, турецкая лира, казахский тенге и белорусский рубль.

«Мы запустили «МКБ Инвест» всего несколько месяцев назад, но уже уверено вошли в число лидеров ведущих операторов на Московской бирже. Мы активно развиваем мобильное приложение и стараемся сделать его максимально удобным и понятным для пользователя, следим за комментариями, оставляемыми нашими клиентами и учитываем их пожелания при формировании плана работ», - отметил Максим Малетин, управляющий директор дирекции инвестиционного бизнеса МКБ.

По итогам декабря 2020 года «МКБ Инвестиции» занял 7 место в рейтинге ведущих операторов Московской биржи в режиме «Акции и паи: режим основных торгов Т+, режим переговорных сделок и режим РПС с ЦК» и 2 место по обороту акциями иностранных эмитентов.

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