Спецпроекты

Сбербанк первым в России вошёл в список алгопровайдеров Bloomberg

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк первым из российских банков присоединился к списку алгопровайдеров, доступных на Bloomberg FXGO. Клиентам банка стали доступны два типа приказов с алгоритмическим исполнением в терминале: айсберг (Day Order) и TWAP-ордера (time-weighted average price, средневзвешенная по времени цена). Ранее этим функционалом можно было воспользоваться только в терминале системы электронной торговли Sberbank Markets.

«Технологическая трансформация FX-трейдинга привела практически к полной автоматизации процесса торговли валютой: более 99% конверсионных сделок в Сбербанке происходят при помощи роботизированных систем. Для эффективного управления валютной позицией Сбербанк создал семейство алгоритмических приказов, которые помогают трейдерам, быстро и эффективно хеджировать риск. В следующем году мы планируем и далее расширять семейство алгоритмических приказов», - сказал Александр Зозуля, старший управляющий директор Сбербанка – начальник управления торговых операций с валютой и сырьевыми товарами.

Благодаря алгоритмическим приказам у клиентов появляется возможность автоматизировать торговые операции на валютном рынке без необходимости инвестирования в собственную инфраструктуру. Сбербанк тестирует множество различных стратегий на собственных операциях и предоставляет своим клиентам доступ к наиболее эффективным из них.

Другие материалы рубрики

Цифровой рубль отберет прибыль у банков и отдаст ее россиянам

Сбербанк захватит контроль над популярным в России интернет-магазином

Исследование: как крупный российский бизнес будет развивать технологии удаленной работы

ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля

CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах

Сбербанк регистрирует собственную криптовалюту

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как не попасть в бан у всего интернета: основы цифрового этикета

Где слушать музыку бесплатно: 8 лучших сервисов

Техноблог

Чем опасно активное шумоподавление в наушниках?

Лучшие гибкие смартфоны: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения

Новый электронный чип ИИ работает просто от света
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом