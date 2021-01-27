Сбербанк первым в России вошёл в список алгопровайдеров Bloomberg

Сбербанк первым из российских банков присоединился к списку алгопровайдеров, доступных на Bloomberg FXGO. Клиентам банка стали доступны два типа приказов с алгоритмическим исполнением в терминале: айсберг (Day Order) и TWAP-ордера (time-weighted average price, средневзвешенная по времени цена). Ранее этим функционалом можно было воспользоваться только в терминале системы электронной торговли Sberbank Markets.

«Технологическая трансформация FX-трейдинга привела практически к полной автоматизации процесса торговли валютой: более 99% конверсионных сделок в Сбербанке происходят при помощи роботизированных систем. Для эффективного управления валютной позицией Сбербанк создал семейство алгоритмических приказов, которые помогают трейдерам, быстро и эффективно хеджировать риск. В следующем году мы планируем и далее расширять семейство алгоритмических приказов», - сказал Александр Зозуля, старший управляющий директор Сбербанка – начальник управления торговых операций с валютой и сырьевыми товарами.

Благодаря алгоритмическим приказам у клиентов появляется возможность автоматизировать торговые операции на валютном рынке без необходимости инвестирования в собственную инфраструктуру. Сбербанк тестирует множество различных стратегий на собственных операциях и предоставляет своим клиентам доступ к наиболее эффективным из них.