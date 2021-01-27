Росбанк модернизирует расчетное и кредитное обслуживание юрлиц на основе решения «Диасофт»

Росбанк внедрил новую платформу по автоматизации расчетного и кредитного обслуживания клиентов-юридических лиц. Решение Digital Q Consumer and Corporate Products, разработанное компанией «Диасофт», значительно оптимизирует процессы сопровождения кредитных договоров корпоративных клиентов и сокращает время вывода на рынок новых продуктов.

В конце 2020 года Росбанк успешно запустил на базе Digital Q Consumer and Corporate Products продукт «Кредиты для юридических лиц» в двух филиалах. В 2021 году новая платформа будет доступна во всех дополнительных офисах банка.

Интеграция бэк-офиса в IT-ландшафт Росбанка реализована с помощью решения на основе современной микросервисной архитектуры.

«Новая платформа позволяет без потери качества ускорить процессы кредитования и ведения договоров банковского счета юридических лиц, а значит, эффективно реализовать стратегические планы Росбанка по масштабированию корпоративного бизнеса», – комментирует Кирилл Покладов, директор департамента ИТ корпоративного, инвестиционного и депозитарного бизнеса Росбанка.

«Для «Диасофт» этот проект по всем показателям станет крупнейшим за последние несколько лет. Замена бэк-офисной системы в банке – это редкая история для современного времени, когда все внимание рынка направлено в сторону цифровой трансформации. Но развитие бизнеса, особенно в таком чувствительном сегменте, как работа с корпоративными клиентами, сложно представить без качественного фундамента в виде функциональной и производительной платформы. Именно с этого этапа начинаются все важные технологические изменения», – говорит Александр Генцис, член совета директоров «Диасофт».