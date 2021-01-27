Спецпроекты

Москвичи более 500 раз в день пользуются сервисом расчета детских пособий от «Сбера»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

В 2020 году жители Москвы свыше 187 тысяч раз рассчитали положенные на их детей выплаты в «Калькуляторе детских пособий» Сбера. В среднем столичные родители пользовались данным сервисом 511 раз в день, включая выходные и праздники. Для этого достаточно указать регион проживания, возраст ребёнка и свою жизненную ситуацию (статус семьи, наличие работы у родителя), после чего калькулятор выведет список федеральных и региональных пособий на детей и покажет минимальную и максимальную сумму выплат.

Сервис доступен на сайте банка в разделе «Детские пособия» или в мобильном приложении СберБанк Онлайн в «Каталоге», раздел «Для родителей».

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, отметил: «На сегодня для семей с детьми в Москве предусмотрены десятки видов различных федеральных и региональных пособий, и далеко не обо всех знают родители. Специальный калькулятор на портале Сбербанка позволяет оперативно получить информацию о том, какие выплаты и в каких размерах доступны в каждой конкретной ситуации. Кроме того, здесь можно узнать, какие документы необходимы для получения пособий, и как оформить карту «Мир» для их зачисления. Только за прошлый год москвичи более 286 тысяч раз посетили страницу данного сервиса и в 65% случаев нажали на кнопку «Рассчитать пособие».

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