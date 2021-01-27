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Банк «Русский стандарт» реализовал возможность приема карт «Мир» на смартфоне через решение SoftPOS

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках

Клиенты банка «Русский стандарт» получили возможность принимать карты национальной платежной системы «Мир» в платежном решении SoftPOS на смартфоне. Сервис SoftPOS превращает обычный телефон в компактный мобильный POS-терминал.

Система SoftPOS помогает компаниям экономить на покупке и обслуживании POS-терминалов для приема оплаты за товары и услуги по картам.

«Технология оплаты SoftPOS интересна и актуальна для представителей бизнеса из самых разных областей – ресторанный сегмент, организация курьерской доставки, благотворительность и пр. Это весьма выгодное решение для владельцев малого бизнеса в соответствии с 54-ФЗ, при том, что не нужно даже докупать торговый эквайринг. Технология мобильна и проста, ведь смартфон SoftPOS умеет принимать банковские карты без каких-либо ограничений. И мы гордимся, что теперь доступна и оплата покупок картой «Мир», – сказала Инна Емельянова, директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт».

Актуальность решения SoftPOS особенно высока в современных условиях, когда спрос на ежедневную курьерскую доставку товаров растет, а SoftPOS позволяет обеспечить удобный прием безналичной оплаты курьерами и агентами.

Приложение SoftPOS может быть установлено на всех современных моделях смартфонов, оснащенных NFC-модулем и работающих на базе операционной системы Android версии 7.0 и выше.



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