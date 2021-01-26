Спецпроекты

В «Сбербанк онлайн» теперь можно создать своего уникального персонажа

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» теперь можно собрать картинку профиля с помощью конструктора аватаров. Конструктор позволяет настроить многие индивидуальные черты: форму лица, оттенок кожи и цвет глаз, причёску, одежду. Созданное изображение будет аватаром клиента в профиле «Сбербанк онлайн» и в «Диалогах».

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно зайти в мобильное приложение, перейти в «Профиль» и нажать на аватар. Кроме создания уникального портрета с помощью конструктора, по тому же пути можно установить на аватар любую картинку с телефона или сделать моментальное фото.

«Год назад накануне разработки конструктора мы провели исследование, чтобы понять, насколько востребован будет сервис создания аватаров в банковском приложении. Около 30% респондентов сказали, что обязательно бы им воспользовались. Приложением Сбербанк онлайн пользуются очень разные люди — более 65 миллионов человек ежемесячно. И для каждого мы стараемся не только предоставлять все необходимые сервисы в несколько кликов, но и наполнять их взаимодействие с банком позитивными эмоциями. Конструктор аватаров уже успели оценить многие наши клиенты, особенно молодёжь, самая активная аудитория приложения», - сказал Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка.

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