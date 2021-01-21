Спецпроекты

Росбанк и «Диасофт» реализуют масштабный проект по замене core-системы банка

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Новая корпоративная платформа Росбанка – Digital Q Consumer and Corporate Products от «Диасофт» – будет тиражирована на все отделения банка. Ее функциональные возможности позволят Росбанку реализовать стратегические планы по расширению бизнеса в части кредитования и ведения договоров банковского счета юридических лиц.

В ноябре и декабре 2020 года партнеры успешно запустили продукт «Кредиты для юридических лиц», разработанный на платформе развития бизнеса Digital Q Consumer and Corporate Products от «Диасофт», в двух филиалах Росбанка. В 2021 году планируется тиражирование решения и внедрение продуктов по ведению договоров банковского счета по всем территориально-распределенным офисам.

Интеграция бэк-офиса от «Диасофт» в IT-ландшафт банка реализована с помощью решения, построенного в микросервисной архитектуре и развернутого на современном технологическом стеке.

«Решение «Диасофт» создает дополнительные возможности для оптимизации процессов сопровождения кредитных договоров корпоративных клиентов и сокращает время вывода на рынок новых продуктов. Обновленная платформа позволит ускорить проведение процедур регистрации и эффективно реализовать стратегические планы Росбанка по масштабированию корпоративного бизнеса», – комментирует Кирилл Покладов, директор департамента ИТ корпоративного, инвестиционного и депозитарного бизнеса Росбанка.

«Для «Диасофт» этот проект по всем показателям станет крупнейшим за последние несколько лет. Замена бэк-офисной системы в банке – это редкая история для современного времени, когда все внимание рынка направлено в сторону цифровой трансформации. Но развитие бизнеса, особенно в таком чувствительном сегменте, как работа с корпоративными клиентами, сложно представить без качественного фундамента в виде функциональной и производительной платформы. Именно с этого этапа начинаются все важные технологические изменения», – говорит Александр Генцис, член совета директоров «Диасофт».

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