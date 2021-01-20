ЦФТ завершил тематические исследования облачного решения для взаимодействия банков с ЕБС

ЦФТ завершил тематические исследования облачного решения для взаимодействия банков с Единой биометрической системой (ЕБС). Тематические исследования проведены испытательной лабораторией «Криптопро» в соответствии с нормативными требованиями. Отчет о результатах исследования направлен в ФСБ России. На основании этого отчета после проведения экспертизы будет выдано заключение о соответствии облачного решения ЦФТ требованиям системного проекта, согласованного ранее с ФСБ России.

Тематические исследования – один из этапов большого комплекса работ для получения финального подтверждения со стороны ФСБ России о соответствии созданного решения ранее согласованному системному проекту.

Компания ЦФТ имеет в линейке своих финтех-продуктов как типовое, так и облачное решения для организации взаимодействия банков с ЕБС. Системные проекты обоих решений согласованы ФСБ и одобрены для использования в кредитных организациях: системный проект на облачное решение согласован ФСБ в октябре 2019 г., системный проект на типовое решение согласован ФСБ в марте 2020 г.

Решения ЦФТ могут использоваться в инфраструктуре банков и позволяют финансовым организациям взаимодействовать с ЕБС в полном соответствии с требованиями информационной безопасности, не требуют выполнения дополнительных исследований на стороне кредитной организации.

В настоящее время более 100 банков выбрали продукты ЦФТ для выполнения требования регулятора в части сбора биометрических данных. Финансовые организации выбирают как типовую, так и облачную модель использования решения.