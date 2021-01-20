PIM Solutions и «Абсолют банк» договорились финансировать интернет-магазины

«Абсолют банк» и сервис по оптимизации логистики и управлению финансами PIM Solutions договорились о сотрудничестве в области финансирования интернет-магазинов. «Абсолют банк» согласовал для PIM Solutions кредитную линию в 100 млн руб., в течение 2021 г. компании планируют существенно расширить проект по финансированию. Средства будут использованы для займов онлайн-ритейлерам в рамках площадки для B2B-инвестиций Ecom-Invest.

Ecom-Invest – это продукт компании PIM Solutions, который позволяет сторонним инвесторам вкладывать деньги в российские интернет-магазины. C помощью займов под оборот наложенных платежей ритейлеры могут оперативно закупать товар у поставщиков, оплачивать услуги контрагентов (логистика, маркетинг и другая операционная деятельность).

На площадке PIM Solutions можно профинансировать займы для интернет-магазинов в диапазоне от 10 тыс. и до 10 млн руб., со сроком погашения до 45 дней.

Сергей Ументаев, директор по инвест-проектам PIM Solutions, сказал: «2020 г. стал для электронной коммерции годом множества вызовов и активного роста. По данным исследовательского агентства Data Insight, в связи с пандемией коронавируса в онлайн торговлю пришли более 10 млн новых покупателей, основная часть которых будет и дальше покупать в интернете. Небольшие и средние интернет-магазины нуждаются в быстрых заемных средствах чтобы закрывать кассовые разрывы при отправке посылок с наложенным платежом. С PIM Solutions «Абсолют банк» получает доступ к этому новому типу клиентов. Теперь банк может кредитовать интернет-магазины с использованием наших технологий и экспертизы».

По словам Ивана Любименко, управляющего директора дирекции цифровых сервисов и продаж «Абсолют банка», «проект сотрудничества с PIM Solutions – это тот редкий случай, когда 1+1 равняется «трём». Совместно мы создаем финансовый продукт, который объединит в себе преимущества онлайн-займов и качество банковского обслуживания. Надеемся, что он поможет интернет-магазинам максимально комфортно справиться с новыми вызовами и усилить дистанционные продажи».