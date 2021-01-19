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«Абсолют банк» запустил онлайн-сервис по оформлению ОСАГО

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«Абсолют банк» запустил новый онлайн-сервис по оформлению полисов ОСАГО. Клиенты «Абсолюта» смогут выбрать выгодный тариф из предложений страховых компаний на сайте банка, оформить страховку и получить электронный полис в течение нескольких минут.

Сервис «eОСАГО» рассчитывает цены в восемнадцати страховых компаниях и позволяет выбрать тариф с экономией до 55%. При покупке электронного полиса деньги поступают напрямую на счет страховой компании – без комиссий и посредников.

Новый сервис является гарантом подлинности страховки: все оформленные полисы автоматически попадают в базу РСА и страховых компаний и доступны для моментальной проверки.

В начале января 2021 г. «Абсолют банк» начал выдавать автокредиты. Кредит на новую машину можно взять в «Абсолют банке» c минимальной ставкой от 16% годовых и без первоначального взноса. Сумма займа варьируется от 100 тыс. до 3 млн руб. Максимальный срок – до семи лет.

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