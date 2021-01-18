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Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN

Телеком Инфраструктура ИТ в банках

Один из крупнейших европейских банков BNP Paribas выбрал международного интернет-провайдера Orange Business Services для модернизации ИТ-инфраструктуры и развертывания программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. Сеть объединит 1,8 тыс. банковских отделений во Франции. Гибкое решение ускорит цифровую трансформацию банка и расширит возможности запуска новых сервисов.

Технология SD-WAN (software defined wide area network) позволяет администраторам дистанционно контролировать производительность инфраструктуры, выявлять потенциальную опасность перегрузки и в режиме реального времени программно менять политики маршрутизации трафика. Динамическое перераспределение ресурсов сети позволяет оптимизировать производительность приложений: клиентские сервисы будут работать более стабильно и надежно.

Развернув Flexible SD-WAN от Orange Business Services, банк BNP Paribas сможет воспользоваться всеми преимуществами полностью защищенной гибридной сети, которая проектировалась как облачное многопользовательское мультисервисное решение. Благодаря применению оптимизированного и централизованного управления и интеллектуальной маршрутизации французские офисы BNP Paribas получат дополнительные возможности на новой инфраструктуре.

Эксперты Orange Business Services и BNP Paribas совместно разработали дизайн решения и определили приоритетность функций, которые будут развернуты. Каждое отделение банка планируется подключить двумя независимыми каналами, всего предполагается развернуть более 3,6 тыс. линий интернет-доступа. Причем модернизация сети будет проводиться таким образом, чтобы бизнес-процессы банка не прерывались, и на протяжении всей миграции на новую инфраструктуру каждое отделение работало без перебоев. Кроме того, проект предполагает внедрение брандмауэров для повышения безопасности.

«Для нас было принципиально выбрать партнера, у которого уже есть опыт внедрения и эксплуатации SD-WAN-решений. К тому же Orange Business Services зарекомендовал себя как надежный партнер. Эксперты компании не только хорошо знают ИТ и понимают бизнес-задачи заказчика, но и глубоко разбираются в банковских процессах, что крайне важно для поддержки нашей сквозной цифровой трансформации. Тесное сотрудничество и полное взаимопонимание стало ключом к успеху проекта и залогом его поэтапной реализации», — сказал директор по информационным технологиям BNP Paribas Group Бернард Гавгани (Bernard Gavgani).

«Мы рады поддержать BNP Paribas в процессе их цифровой трансформации и развернуть первый во Франции крупномасштабный проект внедрения SD-WAN в сфере розничного банковского бизнеса. Для успеха проектов такого масштаба и такой сложности важно глубокое понимание бизнес-потребностей клиента. Эксперты Orange Business Services будут обучать как основную команду, так и региональных специалистов BNP Paribas работе с SD-WAN», — сказала исполнительный вице-президент отдела крупных клиентов Orange Business Services Надин Фулон-Белкачеми (Nadine Foulon-Belkacémi).

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