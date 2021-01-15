Банк «Русский стандарт» внедрил технологию Smart ID Engine

В банке «Русский стандарт» внедрена технология распознавания паспортов Smart ID Engine для ускорения процесса оформления потребительских кредитов.

Технология Smart ID Engine уже используется для распознавания паспортных данных клиентов в нескольких офисах банка. Внедрение решения в информационную систему позволило банку «Русский стандарт» ускорить оформление потребительских кредитов в отделениях и снизить влияние человеческого фактора при вводе паспортных данных клиента.

После внедрения технологии Smart ID Engine при регистрации в банковской системе нового клиента или при обслуживании в отделении существующего клиента оператору достаточно сфотографировать паспорт клиента веб-камерой. Технология Smart ID Engine автоматически извлекает все необходимые данные документа, а затем они автоматически вводятся в соответствующие поля информационной системы Банка. При этом производится сравнение ранее сохраненных данных с распознанными, что позволяет устранять неточности в базе персональных данных клиентов.

Технология разработана компанией Smart Engines. Поставку и интеграцию решения в информационную систему банка выполнила компания NVI Solutions, которая специализируется на реализации программных продуктов для индустриальных заказчиков в России и за рубежом.