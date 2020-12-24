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«Тинькофф» подключился к диспутной системе Mastercard через API

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Тинькофф» и Mastercard впервые в России запустили процесс обмена информацией по спорным карточным транзакциям через автоматизированный программный интерфейс (Claims Manager API). Это позволило значительно увеличить скорость обработки запросов клиентов по отмене операций и возврату средств, так как с помощью Claims Manager API заявки клиентов на чарджбек теперь поступают в режиме реального времени.

Ежемесячно «Тинькофф» направляет в Mastercard около 10 тысяч запросов клиентов на возврат средств. Клиенты просят отменить транзакции, если они не получили заказанный товар или вернули покупку, а деньги на счет не поступили. Процесс оспаривания транзакции открывается также, если картой воспользовались мошенники.

В подавляющем большинстве случаев спорные транзакции рассматриваются в пользу клиентов и деньги возвращаются на счет. В остальных ситуациях клиенту предоставляются документы, которые подтверждают позицию эквайеров и торговых точек.

Подключение к диспутной системе Mastercard через Claims Manager API позволило «Тинькофф» автоматизировать обмен информацией с платежной системой и отвечать на запросы клиентов еще быстрее.

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