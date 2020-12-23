Mail.ru Group и Райффайзенбанк займутся совместным развитием зарплатного сервиса PayDay

Райффайзенбанк и Mail.ru Group объявили о совместных планах по сотрудничеству в рамках тестирования инновационного для России сервиса гибкого начисления заработной платы PayDay. Стороны прорабатывают пилотный проект, который планируется запустить в начале 2021 года для нескольких зарплатных клиентов банка. У сотрудников компаний, которые примут участие в тестировании сервиса, появится моментальный доступ к заработанным деньгам – для этого им достаточно будет иметь смартфон и приложение «Райффайзен-Онлайн».

По данным ежегодного исследования PwC о финансовом благополучии сотрудников, каждый второй наемный работник (50%) ощущает влияние финансовых затруднений на эффективность работы – по сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 15%. Гибкий формат получения зарплаты позволяет снизить сопряженный с финансовыми задачами стресс и пользоваться деньгами в тот момент, когда это удобно, без увеличения кредитной нагрузки.

«Райффайзенбанк находится в непрерывном поиске новых возможностей сделать финансовую сторону жизни клиентов легче. Мы ожидаем получить положительный отклик со стороны наших клиентов, когда предоставим им возможность гибко управлять зарплатой и эффективно планировать свой бюджет», – отметил Владимир Лефтерогло, руководитель отдела развития зарплатных проектов Райффайзенбанка.

«Мы рады сотрудничеству с Райффайзенбанком, которое позволит нам опробовать на практике эффективность и гибкость сервиса PayDay. Это революционное для рынка решение, поскольку оно дает доступ к финансовым ресурсам, не увеличивая кредитную нагрузку клиента», – отметил Сергей Молчанов, директор по развитию и интеграции Mail.ru Group, основатель сервиса PayDay.