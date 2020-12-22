«Тинькофф» запустил собственный определитель номера для защиты от мошенников и спам-звонков

«Тинькофф» запустил для клиентов экосистемы сервис «Ктозвонит» – бесплатный определитель телефонных номеров, который помогает защищать пользователей от мошенников и спам-звонков.

Сервис определения номера работает не только на агрегированной базе телефонных номеров различных организаций, но и на собственных антифрод-технологиях «Тинькофф», позволяющих с высокой долей вероятности определять мошеннические звонки банковским клиентам. В частности, «Ктозвонит» использует технологии мобильного оператора «Тинькофф мобайл» и системы Tinkoff Call Defender – банковской антифрод-платформы, разработанной совместно с крупнейшими мобильными операторами.

Сервис «Ктозвонит» показывает пользователю, кому может принадлежать телефонный номер. Эту информацию можно увидеть на экране смартфона в момент звонка, в истории вызовов или при самостоятельном наборе. Все номера разделяются на три категории: мошенники, спам/реклама, потенциально полезные звонки.

В момент звонка абоненту «Ктозвонит» автоматически проверяет телефонный номер, сверяя его с различными телефонными базами, включая данные мобильных операторов и антифрод-платформы Tinkoff Call Defender. Если сервис определяет потенциально мошеннический звонок – он предупредит абонента и автоматически передаст эту информацию в систему фрод-мониторинга и службу безопасности «Тинькофф», чтобы предотвратить возможный обман клиента со стороны злоумышленников.

Если звонок не является спамом или попыткой мошенничества, сервис покажет сферу или название компании, которая осуществляет звонок (например, курьерская доставка). Также сервис «Ктозвонит» покажет информацию по номеру, если пользователь сам звонит на незнакомый номер.

Базы телефонных номеров, которые использует в работе сервис «Ктозвонит» обновляются при помощи моделей машинного обучения, разработанных в «Тинькофф мобайле». Например, модель определяет спам-номера на основе аналитики по звонкам абонента мобильного оператора.

Сами абоненты также могут передавать информацию в «Тинькофф» о звонках мошенников или спамеров – это можно будет сделать через чат в мобильном приложении «Тинькофф» или «Тинькофф мобайл».

Подключить определитель номера можно в суперприложении «Тинькофф» (сейчас уже работает на iOS, в ближайшее время появится на Android) — он доступен абонентам любых мобильных операторов. В начале 2021 г. сервис станет также доступен отдельно абонентам «Тинькофф мобайла».

Подключить «Ктозвонит» можно в суперприложении «Тинькофф». Для этого необходимо: зайти в раздел «Еще» мобильного приложения «Тинькофф», выбрать вкладку «Настройки», раздел «Приложение»; выбрать опцию «Включить» для услуги «Определитель номера»; в настройках телефона разрешить приложению «Тинькофф» идентифицировать входящие вызовы, вернуться обратно в суперапп и закончить настройки.

Георгий Чесаков, CEO «Тинькофф мобайла», сказал: «В экосистеме «Тинькофф» уже больше 12 млн человек. Сейчас мы сосредоточились на том, чтобы связать внутри экосистемы все существующие антифрод-процессы для защиты наших клиентов от телефонного спама и мошенничества. Недавно мы запустили Tinkoff Call Defender — первую антифрод-платформу для защиты от телефонного мошенничества. Она позволяет банку определять характер различных видов и сценариев мошеннических звонков, включая подмену номера, в 8 из 10 случаев. Теперь в связке с ней и на основе технологий «Тинькофф мобайла» будет работать сервис, который поможет самим клиентам узнать, кто им звонит, и в случае нежелательного звонка не вступать в разговор. Эти два сервиса будут работать, дополняя друга друга, еще выше поднимая класс защиты клиентов «Тинькофф».

В декабре 2020 г. «Тинькофф» объявил о запуске Tinkoff Call Defender — платформы по предотвращению мошенничества с использованием телефонных звонков в рамках развития собственной системы безопасности клиентов «Тинькофф защита». Платформа разработана в партнерстве с крупнейшими мобильными операторами, включая Tele2, «Мегафон», МТС, «Тинькофф мобайл» и объединяет разработанное мобильными операторами антифрод-решение, а также собственные технологии противодействия мошенничеству «Тинькофф».