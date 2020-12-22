Сбербанк подключил к своей платежной системе оператора связи Таджикистана

Сбербанк подключил к своей платежной системе компанию «O Mobile», предоставляющую услуги мобильной связи и доступ в интернет в Республике Таджикистан. Теперь клиенты Сбербанка, находясь в любой стране, могут быстро и безопасно оплачивать сервисы данной компании, пополнять лицевые счета за себя и своих близких в Сбербанк Онлайн, мобильном приложении, а также через устройства самообслуживания банка.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, отметил: «Мы постоянно расширяем географию и перечень компаний, услуги которых можно оплатить за считанные секунды, воспользовавшись самыми современными цифровыми сервисами Сбербанка. При этом наши клиенты не привязаны к офисам банка или своим стационарным компьютерам, необходимый платеж можно произвести в любом месте, где у вашего смартфона есть доступ в интернет».

В конце 2019 года Сбербанк вышел на международный рынок платежей, подписав первые соглашения с национальным оператором Республики Таджикистан Tcell и компанией «Мегафон». Сервис оказался востребованным среди клиентов банка — работающих вРоссии иностранцев, туристов и граждан РФ, чьи близкие проживают за границей. Поэтомубыло принято решение о расширении взаимодействия Сбербанка с мобильными операторами стран СНГ. Сегодня в СберБанк Онлайн можно пополнить баланс операторов сотовой связи Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.