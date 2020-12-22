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«Неофлекс» разработал интеграционную платформу для «Банка «МБА-Москва»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Неофлекс» разработала интеграционную платформу на базе IBM App Connect Enterprise для бесшовного внедрения дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в «Банке «МБА-Москва». Платформа обеспечивает быструю, стабильную и надежную работу ДБО с системами банка в режиме реального времени. Внедрение новой системы позволит банку предоставить физическим клиентам новый функционал и продукты, которые увеличат их денежные потоки.

«Банк «МБА-Москва» ООО – российский банк со 100% азербайджанским капиталом. Материнским банком и единоличным учредителем «Банка «МБА-Москва» является Международный Банк Азербайджана. Группа МБА, в которую входит банк, - значимый участник внешнеэкономической деятельности между Россией и Азербайджаном: доля экспортно-импортных операций, проходящих через Группу, составляет более 30% от общего объема торгового оборота между странами.

«Неофлекс», имея 15-летний опыт работы с продуктами IBM, разрабатывал интеграционную платформу на базе IBM App Connect Enterprise. Проведя подробный анализ бизнес-процессов банка, «Неофлекс» подготовил пошаговый план бесшовного внедрения в существующую инфраструктуру банка. Специалистам «Неофлекс» был предоставлен полный доступ к инфраструктуре банка для анализа и полного контроля на всех этапах внедрения платформы и выведения её в промышленную эксплуатацию.

«Проект внедрения интеграционной платформы на базе IBM App Connect Enterprise для банка был обозначен как один из самых значимых проектов, нацеленных на реализацию стратегических инициатив. Наличие данной платформы позволяет нашей ИТ-инфраструктуре выйти на новый качественный уровень, обеспечить завершение приоритетных проектов банка, направленных на развитие продуктов, для участников внешнеэкономической деятельности. Теперь все интеграционные задачи между нашими системами выполняются оперативно и более качественно, через единую интеграционную платформу», — сказал Вусал Мамедов, директор департамента ИТ «Банка «МБА-Москва».

«Наличие обширного опыта в разнообразных интеграционных проектах и многолетняя экспертиза в использовании решений от IBM позволили добавить в копилку компании еще один успешный проект, а банку в короткие сроки получить качественное решение «под ключ» на проверенных технологиях», — сообщил Владимир Семёнов, директор бизнеса-направления SOA компании «Неофлекс».

«К процессу выбора партнера по проекту мы подошли очень серьёзно. Проведя анализ предложений от разных интеграторов, мы выбрали компанию «Неофлекс». Решающим фактором для нас был богатый опыт внедрения аналогичных проектов компании «Неофлекс» в других ведущих банках, большая экспертиза и наличие профессиональной команды. Мы остались очень довольны выбором. Благодаря профессиональной командной работе, мы в срок выполнили масштабный проект по интеграции наших систем: АБС, ДБО и ПЦ. Хочу выразить благодарность всем участникам команды компании «Неофлекс» за отзывчивость, быстрое и качественное решение сложных задач», — отметил Вусал Мамедов, директор департамента ИТ Банка «МБА-Москва».

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