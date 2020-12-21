Решение «Ростелекома» защитит биометрические данные клиентов банка «Союз»

Банк «Союз» внедрил типовое решение по информационной безопасности «Ростелекома», которое позволяет обеспечить безопасность данных при работе с единой биометрической системой.

Типовое решение по информационной безопасности «Ростелекома» — программно-аппаратный комплекс, который устанавливается на базе инфраструктуры заказчика и используется для обеспечения безопасности биометрических данных при регистрации и удаленной верификации граждан в Единой биометрической системе. Решение позволяет снизить расходы и сократить время на выполнение требований регуляторов к информационной безопасности при работе кредитных организаций с биометрией.

«Благодаря реализованному проекту банк получил новые возможности для ведения бизнеса. Разработанное “Ростелекомом” решение соответствует строгим требованиям криптографической стойкости. Особенно важно, что банки могут использовать это решение не только для операций по открытию счетов или вкладов, но и для безопасности любых других операций с персональными данными», — сказал операционный директор банка «Союз» Олег Мухамбетов.

Внедрение типового решения «Ростелекома» в банке «Союз» заняло рекордно короткий срок: два месяца с момента заключения договора до вывода в промышленную эксплуатацию. Внедрением занималась «Траст Технолоджиз» — отечественная компания-интегратор с девятилетним опытом проектирования, внедрения и сопровождения решений по обеспечению информационной безопасности различного уровня сложности.

«Типовое решение по информационной безопасности позволит банку “Союз” обеспечить надежную защиту данных клиентов при регистрации и верификации биометрии. Установка оборудования на базе собственной инфраструктуры помогла банку, с одной стороны, выполнить требования регулятора, а с другой стороны, сократить затраты на собственную разработку», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Напомним, типовое решение по информационной безопасности «Ростелекома» отвечает всем требованиям ФСБ России по информационной безопасности, предъявляемым к системам передачи биометрических данных. В сентябре 2019 года «Ростелеком» первым получил положительное заключение ФСБ России о соответствии типового решения требованиям согласованного системного проекта и методических рекомендаций Банка России от 14 февраля 2019 года № 4-МР. Также была подтверждена корректность встраивания криптографических средств и отсутствие недекларированных возможностей.