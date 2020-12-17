Решением резидента Сколково» защищено взаимодействие клиентов Райффайзенбанка с ФНС России

Решение SafeTech, резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково», внедрено в интернет-банке и мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн для формирования квалифицированной электронной подписи (КЭП) на мобильном устройстве. Успешная реализация проекта позволяет клиентам Райффайзенбанка – представителям малого и микро-бизнеса – подписывать электронную отчетность и полноценно взаимодействовать в цифровом формате с Федеральной налоговой службой.

Проект внедрения технологий квалифицированной электронной подписи в цифровых каналах Райффайзенбанка был инициирован для обеспечения безопасности и юридической значимости удаленных сервисов взаимодействия представителей малого и микро-бизнеса с Федеральной налоговой службой. Ключевой прикладной системой, для работы которой потребовалась реализация КЭП, была бесплатная онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка, позволяющая предпринимателям управлять своими доходами, оплачивать в режиме онлайн налоги и страховые взносы.

В ходе реализации проекта банк проанализировал решения и технологии формирования квалифицированной электронной подписи, представленные на российском рынке. Важнейшим критерием выбора стала возможность формирования КЭП со смартфона пользователя без необходимости подключения дополнительных устройств (токенов или смарт-карт). Такому набору требований банка удовлетворяло решение myDSS — совместная разработка компании КриптоПро и компании SafeTech, резидента IT-кластера Фонда «Сколково».

Решение myDSS представляет собой продукт на базе программно-аппаратного комплекса облачной электронной подписи КриптоПро DSS и платформы мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl. Решение избавляет от необходимости ручного ввода реквизитов платежа и кодов подтверждения, пересылаемых в SMS-сообщениях, тем самым обеспечивается высокий уровень безопасности и удобства для пользователей. Внедрение этого решения, сертифицированного ФСБ России, обеспечивает строгую аутентификацию пользователей в системе ДБО и позволяет клиентам Райффайзенбанка подписывать документы квалифицированной электронной подписью прямо со своего смартфона.

Успешное внедрение КЭП позволило представителям малого и микро-бизнеса, обсуживающимся в Райффайзенбанке, взаимодействовать с Федеральной налоговой службой в цифровом формате. Им предоставлена возможность получать в электронном виде сообщения и уведомления от ФНС России, а также отправлять подписанную отчетность непосредственно в своем интернет- или мобильном банке. Инициировать выпуск ключей квалифицированной электронной подписи клиенты могут из мобильного приложения Райффайзен Бизнес Онлайн на своем смартфоне. Сервис доступен как для мобильных устройств под управлением операционной системы iOS, так и для устройств на платформе Android. Выпуск КЭП занимает несколько минут. Активировать ее помогает курьер банка, который доставляет необходимые документы в удобное для клиента место и время.

«Выпуск КЭП позволяет предпринимателям работать с налоговой и контрагентами полностью онлайн. Сервис быстро решает задачи, на которые раньше уходило довольно много времени. Для нас было важно сделать процесс максимально простым и безопасным для клиента, поэтому мы искали технологическое решение, которое будет легким и надежным. Сейчас каждый третий клиент онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка, выпустивший КЭП, использует сервис для решения текущих задач своего бизнеса», – отметила Полина Гуляева, руководитель направления «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка.

«Решение myDSS для формирования КЭП с мобильного устройства позволило существенно расширить возможности цифровых каналов обслуживания клиентов в российских банках — теперь квалифицированная подпись электронных документов доступна на обычных смартфонах, – сказала Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech. – Решение myDSS по своим функциональным возможностям является уникальным на российском рынке. Используя его, представители малого и микро-бизнеса – могут из любой точки мира без дополнительных аппаратных средств и компьютеров, прямо со своего мобильного телефона подписывать электронную отчетность и полноценно взаимодействовать с Федеральной налоговой службой в цифровом формате».

Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовом секторе Фонда «Сколково», сказал: «В области инновационных цифровых технологий есть такие направления, которые оказывают существенное влияние на всю индустрию в целом, позволяют ей активно развиваться и создавать сервисы, которые буквально вчера еще казались недостижимыми. Без преувеличения можно сказать, что такими “ключевыми” стали технологии квалифицированной электронной подписи с мобильного устройства. Решение myDSS компании SafeTech позволило Райффайзенбанку создать именно такие инновационные сервисы, основанные на взаимодействии с государством. Уверены, что клиенты – представители малого и микро-бизнеса – оценят их в полной мере».