Спецпроекты

«Сбер» предложил предпринимателям электронные ключи для macOS

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Корпоративные клиенты «Сбера» теперь могут подтверждать операции в интернет-банке СберБизнес с компьютеров на macOS, используя усиленную электронную подпись. Разработка электронного ключа (токена), совместимого с ПО Apple, была одним из самых частых пожеланий пользователей «СберБизнеса».

Новый электронный ключ разработан компанией «Актив» специально для «Сбера» по инициативе и при непосредственном участии Департамента кибербезопасности банка. Он позволяет подписывать договоры с банком и двусторонние документы пакетом. Находящиеся на токене ключи не могут быть скопированы и используются только внутри токена — это обеспечивает максимальную безопасность процедуры. Перед тем как предложить «Рутокен» TLS широкой аудитории, Сбер на протяжении 10 месяцев проводил пилотные испытания среди 1500 предпринимателей Москвы.

«Сегодня нашим интернет-банком СберБизнес пользуется 550 тысяч предпринимателей, имеющих электронные ключи для подписания документов и файлов усиленной электронной подписью. Ключ для macOS мы запустили по многочисленным пожеланиям пользователей, которые теперь смогут работать с интернет-банком в той операционной системе, где им это удобно», - сказала Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.

Заказать выпуск «Рутокен» TLS могут все клиенты интернет-банка СберБизнес, работающие с усиленной электронной подписью. Для этого им необходимо заполнить корректирующее заявление, указать в пункте 1.2 «Стандартный на ОС macOS», передать его в офис банка и оплатить комиссионный сбор.

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