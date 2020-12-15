«Магнит» запустил платежный сервис Magnit Pay

«Магнит» приступил к созданию суперприложения, которое на базе программы лояльности объединит возможности заказа товаров онлайн, платежные и кредитные сервисы, лайфстайл- и прочие нефинансовые услуги для покупателей, а также привилегии от партнеров ритейлера. Первым этапом стал запуск платежного сервиса Magnit Pay, разработанного совместно с группой ВТБ.

Magnit Pay позволит оплачивать покупки в любом магазине, в том числе онлайн. После регистрации в приложении покупатель получит расширенные возможности – выпуск цифровой карты, на которой можно будет держать до 60 тыс. руб. и ежемесячно тратить до 200 тыс. руб. личных средств, а также осуществлять переводы на другие российские карты. Пополнять ее можно бесплатно с любых других карт, также ее можно добавить в Pay-сервисы. Участникам программы лояльности в качестве бонуса будут начисляться дополнительные 0,5% от суммы покупки по Magnit Pay, а первые 30 дней – в два раза больше.

В первом полугодии 2021 г. функциональность Magnit Pay будет существенно расширена. Появится возможность оплачивать услуги третьих лиц (ЖКХ, связи, штрафы), будет реализована бесконтактная оплата для телефонов, не поддерживающих NFC, запущены денежные переводы между участниками программы лояльности «Магнит» по номеру телефона. Клиенты розничной сети смогут снимать наличные в банкоматах ВТБ, используя только QR-код.

В дальнейшем в суперапп могут быть включены нефинансовые сервисы оплаты и заказа такси, билетов в кино и театры, возможность бронирования ресторанов и заказа доставки еды, а также подписки на другие ресурсы. В перспективе в суперприложение будет интегрирован собственный сервис доставки товаров из всех форматов «Магнит».

«Запуск Magnit Pay – это важный шаг в создании суперприложения «Магнит». Мы хотим всегда быть рядом с покупателем, поэтому стремимся создать удобные и доступные сервисы на каждый день. В течение ближайших месяцев мы будем оттачивать базовый функционал Magnit Pay и поэтапно добавлять новые сервисы, чтобы расширить возможности для наших клиентов и сделать экосистему «Магнита» максимально привлекательной для покупателей», – сказал заместитель генерального директора, исполнительный директор сети «Магнит» Флориан Янсен.

«На базе Magnit Pay мы объединим нефинансовые услуги и кредитные продукты, поэтому клиентам не нужно будет обращаться в банк, чтобы выпустить карту или провести платеж. Все это моментально будет работать в приложении, аудитория которого составит несколько миллионов человек. Важной задачей ВТБ является вывод простых и качественных финансовых сервисов в приложения и супераппы наших стратегических партнеров. Мы видим большой потенциал в интеграции наших продуктов в лайфстайл-сервисы для широкого числа участников рынка, объединяя в одном интерфейсе удобные инструменты для решения повседневных вопросов самых разных сфер жизни», – отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

«Новая цифровая платформа – первый в мире проект банковской группы и розничной сети, предполагающий кросс-форматный ритейл, – сказал Андрей Макаров, генеральный директор проекта группы ВТБ «Лайфстайл платформа». – Новым сервисом Magnit Pay могут воспользоваться участники программы лояльности розничной сети. Они смогут выпустить для себя карту и бесконтактно оплачивать покупки с любого устройства, поддерживающего технологию NFC. Для этого необходимо скачать на телефон приложение «Магнит».