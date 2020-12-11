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Специалистов кредитно-финансовой сферы обучат кибербезопасности

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В пространстве «Цифровая среда» организации «Цифровая экономика» прошла экспертная группа по направлению «Информационная безопасность», в ходе которой эксперты из области кибербезопасности обсудили старт очередного блока практикоориентированного обучения от Банка России. Следующий этап обучения предназначен для специалистов кредитно-финансовой сферы и пройдет уже в начале 2021 г.

Помимо Банка России, в обсуждении приняли участие представители компаний банковской сферы, такие как Сбербанк, «Тинькофф», ВТБ, банк «Открытие», «Акбарс банк», «Киви банк» и др.

Напомним, что весь курс практикоориентированного обучения в рамках федпроекта «Информационная безопасность» состоит из пяти блоков, сформированных для разных целевых аудиторий - сотрудники Банка России, сотрудники правоохранительных органов, преподаватели профильных вузов, специалисты кредитно-финансовой сферы и компаний цифровой экономики.

Первый блок обучения прошел в августе и сентябре этого года, курс прослушали порядка 1,5 тыс. сотрудников Банка России во всех регионах страны. В октябре к обучению приступили около 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов: МВД России, ФСБ России, Росгвардии, СК РФ, Генеральной прокуратуры РФ. Курс для правоохранителей состоит из 28 лекций, а также блока факультативных лекций.

Как сообщила на заседании рабочей группы Ольга Краева, представитель Банка России, курс постоянно обновляется, дополнительные лекции добавляются в программу с учётом обратной связи слушателей и возникающих вопросов по актуальным темам. В 2021 году пройти курс смогут участники финансового рынка, представители компаний, работающих в сфере информационной безопасности, и сотрудники университетов.

Николай Зубарев, директор по направлению «Информационная безопасность» организации «Цифровая экономика», отметил большой вклад Банка России и ведущих цифровых компаний из сферы инфобезопасности в программу практикоориентированного обучения. Участники заседания в целом одобрили темы, предложенные к обучению, а также выразили заинтересованность активно участвовать в проекте на безвозмездной основе.

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