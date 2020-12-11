Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг

Жители столицы получили возможность оплачивать стоимость годового резидентного парковочного разрешения непосредственно при обращении в один из офисов «Мои документы» в Москве. Теперь для этого не надо получать квитанцию и обращаться с ней в отделение банка. Новая услуга доступна во всех действующих на территории города центрах госуслуг.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка, сказал: «Сбербанк постоянно расширяет возможности бесконтактной, а потому максимально безопасной оплаты товаров и услуг жителями и гостями Москвы. Как и прежде, оплачивать резидентную парковку на столичных улицах можно в приложении «Сбербанк Онлайн» и через наши банкоматы, многие из которых доступны в режиме 24/7, а также в офисах банка. Но с декабря этого года все желающие также могут произвести необходимый платеж при помощи POS-терминала Сбербанка сразу при оформлении парковочного разрешения у специалиста центра госуслуг. Это делает получение необходимой услуги еще более оперативным и комфортным».

Ранее, в декабре 2019 г., Московский банк Сбербанка реализовал возможность безналичной оплаты государственных услуг и ряда платежей во всех столичных центрах «Мои документы». Посетители центров сразу во время приема могут оплачивать госпошлину. Для этого им больше не нужно покидать специалиста или разбираться в платежных квитанциях и реквизитах, достаточно приложить банковскую карту или мобильный телефон с приложением к POS-терминалу, расположенному в окне обслуживания.

Ольга Фефелова, директор центров госуслуг города Москвы, сказала: «Мы постоянно развиваем инфраструктуру наших центров. Это позволяет сделать процесс получения государственных услуг и необходимых документов для посетителей комфортным, простым и приятным. За прошедший год через POS-терминалы банка москвичи совершили в офисах центров госуслуг более 1 млн безналичных платежей, в том числе в адрес столичных управлений Росреестра, Федеральной налоговой службы, ЗАГС, Мосгорбти, Росимущества и МВД России. Использование безналичного сервиса оплаты исключает физическое взаимодействие с деньгами и минимизирует риск распространения вирусов. Это в наше время особенно важно».