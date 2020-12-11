ОКБ и Microsoft создали инфраструктуру для оценки кредитных рисков

«Объединенное кредитное бюро» (ОКБ) в технологическом партнерстве с Microsoft разработало «Аналитическую песочницу» – первый в России сервис, позволяющий банкам и другим кредитным организациям получить доступ к обезличенному массиву данных о кредитоспособности более 70 млн заемщиков-физлиц и более 2 млн заемщиков-юрлиц. Теперь финансовые организации могут самостоятельно создавать собственные аналитические модели и решать стоящие перед ними задачи на основе анализа массивов обезличенной информации, накопленной бюро, и интегрированных в нее данных системы «Спарк». Решение позволяет повысить эффективность банковских процессов, провести аудит работоспособности процедур, найти перспективные сегменты рынка, выявить новые возможности для развития бизнеса.

Благодаря использованию продвинутых сервисов Microsoft Azure для работы с данными, таких как Azure Data Factory, Azure SQL DB и др., «Аналитическая песочница» может быть развернута за несколько минут, легко администрируется и имеет высокую масштабируемость и безопасность. Финансовые организации получают доступ к защищенному массиву данных, в котором вся персональная или юридическая информация, по которой можно идентифицировать конкретного заемщика, заменена на синтетический ID. Работать с этими данными кредиторы смогут при помощи популярных языков для анализа данных Python, R, SQL или любого open source решения. На выходе клиент ОКБ может забрать себе любой алгоритм, отчет о построении модели, полученный инсайт и так далее. Исключение составляют сами данные.

«Аналитическую песочницу» уже испытали в тестовом режиме ВТБ, Газпромбанк и банк «Дом.рф». Сейчас сервис готов к полноценному запуску.

Артур Александрович, генеральный директор ОКБ, сказал: «Мы в партнерстве с Microsoft создали решение, которое позволит финансовым организациям лучше понять кредитные риски своих клиентов, чтобы улучшить условия своих продуктов, либо начать работу с новыми клиентами, о которых у них нет достаточной информации. Например, это могут быть клиенты МФО, которым банки боятся выдавать кредиты по рыночной ставке, так как не имеют накопленной статистики дефолтности, или малый и средний бизнес, которому сейчас трудно привлечь финансирование. В выигрыше останутся все: банки смогут нарастить кредитные портфели, а их клиенты – привлечь финансирование, причем по более низким ставкам. Особенно это важно с учетом того, что сейчас ставка по кредитам зависит от стоимости привлечения средств всё меньше, а от точного понимания ими кредитных рисков – всё больше».

Александр Липкин, директор департамента по технологическому развитию и поддержке ключевых заказчиков, сказал: «Microsoft стимулирует создание решений, дающих конкурентные преимущества компаниям различных индустрий. «Аналитическая песочница» ОКБ – яркий пример того, как современные технологии помогают по-новому взглянуть на бизнес и благодаря инсайтам, полученным в результате анализа массивов информации, трансформировать его. Мы видим большие перспективы использования решения финансовыми организациями и уверены, что оно будет способствовать развитию рынка кредитования в России и финансовой отрасли в целом».