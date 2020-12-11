Moniron Cash Connect получила премию CNews «Инновация года»

Единая федеральная платформа наличного оборота Moniron Cash Connect от компании Profindustry получила ежегодную премию CNews «Инновация года». Платформа представляет собой комплексный сервис для онлайн-инкассации в ритейле. Кассир вносит наличную выручку в установленную в магазине автоматизированную депозитную машину (АДМ), устройство определяет подлинность купюр, пересчитывает и обеспечивает хранение до инкассации. На расчетный счет ритейлера деньги попадают сразу после внесения, а инкассаторы приезжают на точку, когда получают сигнал о заполнении устройства.

«Потенциальный объем рынка онлайн-инкассации в России составляет примерно 600 тысяч торговых точек, и эти цифры иллюстрируют потенциал использования Moniron Cash Connect в России, – говорит Сергей Барсуков, председатель Совета директоров Profindustry. – Сейчас у Moniron Cash Connect нет аналогов в России и за рубежом. На рынке работает несколько поставщиков депозитных машин, но только Moniron Cash Connect предоставляет собой «единое окно», обеспечивающее комплексное решение бизнес-задач клиента, связанных с наличной выручкой».

Единая федеральная платформа наличного оборота Moniron Cash Connect от компании Profindustry получила ежегодную премию CNews «Инновация года»

Платформа Moniron Cash Connect состоит из нескольких частей: депозитной машины, модуля онлайн-зачисления, сервиса «Инкассация 2.0», оптимизирующего график заездов инкассаторов на торговую точку, а также модуля, обеспечивающего безопасность: проверку подлинности банкнот, формирование отчетов системы мониторинга и надежное хранение наличной выручки. За мониторинг и управление депозитными машинами отвечает программно-информационная система Moniron MOST. Дополнительный сервис – Moniron Service Desk – специальное программное обеспечение и команда высококвалифицированных инженеров по всей России, оказывающих клиентам необходимый объем сервисной поддержки.

По словам участников рынка, использование комплексного решения помогает снижать издержки ритейлера на обслуживание наличной выручки. «Снижение общих издержек для клиента возможно только при использовании единой федеральной платформы наличного оборота, которая обеспечит прозрачные взаимоотношения между всеми участниками, – отмечает Андрей Королев, исполнительный вице-президент Газпромбанка. – Здесь внутрицеховая конкуренция отходит на второй план, все участники рынка делают продукт более технологичным и получают связанные с этим преимущества. Это и есть та самая win-win модель развития, когда все его участники – партнеры друг для друга».

В будущем Profindustry намерена наращивать функциональность Moniron Cash Connect, развивать платформу в соответствии с запросами и специальными задачами клиентов. Кроме того, компания продолжит работу над аппаратной и программной составляющей депозитной машины, расширяя модельный ряд устройств Moniron. Также большое внимание Profindustry намерена уделить совершенствованию пользовательской и сервисной поддержки в регионах.