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Банк «Открытие» предложил сервис Swatchpay владельцам карт Visa

ИТ в банках Техника

Сервис Swatchpay теперь доступен держателям карт Visa банка «Открытие». Сервис позволяет быстро и удобно оплачивать любые покупки в одно касание часами Swatch.

Swatchpay поддерживают шесть моделей из лимитированной коллекции часов Swatch, оснащенные модулями NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение Swatchpay на свой смартфон (доступно для устройств на iOS или Android) и привязать к часам карту Visa банка «Открытие» в магазинах Swatch, отсканировав ее через камеру смартфона или введя данные вручную.

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