ВТБ и автохолдинг «Максимум» запустили оплату по QR-кодам через СБП

Банк ВТБ и автохолдинг «Максимум» реализовали возможность расчетов за предоставленные товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) с использованием динамического QR-кода. Применение новой технологии дает возможность клиентам автохолдинга оплачивать автомобили и сервисные услуги центра с помощью новой технологии бесконтактной оплаты, не используя банковскую карту.

Теперь покупателю достаточно выбрать способ оплаты по СБП, отсканировать с помощью камеры смартфона сгенерированный на банковском терминале QR-код и подтвердить проведение платежа в мобильном приложении своего банка. Вводить данные по сумме или реквизитам платежа не требуется, QR-код уже содержит всю необходимую информацию. Комиссии за проведение операции с плательщика не взимаются.

«Безналичные платежи становятся все популярнее при оплате товаров и услуг, а использование сервисов Системы быстрых платежей расширяет возможности клиентов по расчету с покупателями. Кроме того, СБП привносит еще больший комфорт для ведения бизнеса за счет выгодных тарифов по операциям и моментального зачисления на банковский счет. Уже сегодня в ВТБ запущены пилотные проекты по такой системе оплаты с предприятиями из разных отраслей, среди которых – рестораны, продуктовые супермаркеты, магазины одежды, мебели, товаров для дома и ремонта», — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент банка ВТБ.

«Мы внедрили QR-оплаты через Систему быстрых платежей Банка России (СБП) в октябре 2020 г. и уже успели оценить все плюсы данного способа. Основными его преимуществами являются моментальное зачисление денежных средств на расчетный счет и более выгодные тарифы по сравнению с торговым эквайрингом. Клиент со своей стороны получает возможность выбора среди современных бесконтактных способов оплаты, Расчеты по QR являются более безопасными, а также отличаются простотой и удобством расчетов», — отметил Олег Маркин, финансовый директор автохолдинга «Максимум».