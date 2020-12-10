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Банк «Точка» выпустил новогодний ролик

Бизнес ИТ в банках

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» выпустил новогодний ролик, в котором показал реальные проблемы и переживания российского бизнеса в уходящем году. Банк намеренно отказался от утрированной радости и показал ситуацию как есть: с отчаявшимися бизнесменами, которые плачут и почти сдаются, но потом все равно берут себя в руки и продолжают дело жизни.

Яна Ганник, сооснователь «Точки», сказал: «Сейчас в эфире полно пластмассового предновогоднего счастья: улыбающиеся люди, “обрати кризис в профит”, “мы обязательно справимся, дальше будет легче”. У нас в обществе не принято замечать проблемы и называть вещи своими именами. Нас в “Точке” лицемерие не устраивает, поэтому мы сняли честный ролик. Суть вещей такова: всех все достало в этом году. Даже предпринимателей. Но никто не поймет, что они пережили в этом году, что испытали, как боролись. И почему, несмотря ни на что, продолжают. Никто не поймет и не скажет. Кроме нас. Потому что такова “Точка”».

Главная задача ролика, по словам представителей Точки, — поддержать российский бизнес. Сказать, что если рядом есть люди, которые понимают и готовы поддержать, то надежда на светлое будущее все же есть.

Видео снималось в Екатеринбурге, в том числе в офисе «Точки» и на улицах города.

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