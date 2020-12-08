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ПСБ запустил онлайн-факторинг для поставщиков нефтегазовой и металлургических отраслей

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ПСБ, расширяя возможности финансирования малого и среднего бизнеса, начал принимать заявки на онлайн-факторинг от поставщиков нефтегазовой и металлургической отраслей. Заявку можно подать дистанционно, предоставив три документа, при этом решение о финансировании принимается в течение двух часов.

Продукт ориентирован на поставщиков групп компаний «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл» и ММК.

«Факторинг стал традиционным инструментом работы ПСБ с поставщиками нефтегазовой и металлургической отраслей, что объясняется сезонностью, расходами на разработку месторождений и длительными отсрочками от дебиторов. Учитывая большое количество наших клиентов, работающих в данных отраслях, мы видим огромный потенциал онлайн-факторинга для обеспечения их непрерывной работы. Имея успешный опыт в ритейле, мы решили предложить аналогичную услугу за пределами этой сферы. Наше решение оправдало себя - только за одну неделю, прошедшую с запуска услуги онлайн-факторинга для поставщиков нефтегазового сектора экономики и металлургической отрасли, было принято более 30 положительных решений на сумму свыше 1 млрд рублей», – отметил Иннокентий Воловик, управляющий директор по факторингу ПСБ.

Онлайн-факторинг позволяет поставщику не ждать окончания отсрочки по оплате от дебитора. Без залога и поручительства предприниматели могут привлечь до 150 млн руб. с максимальной отсрочкой до 180 дней и объемом финансирования до 100%. Для получения услуги компании необходимо направить в ПСБ договор с заказчиком, согласие на обработку персональных данных, запрос в бюро кредитных историй и выписку с расчетного счета, заверить все квалифицированной электронной подписью. Сам договор факторингового обслуживания также подписывается дистанционно.

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