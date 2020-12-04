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«МТС банк» представил новое цифровое офисное пространство для сотрудников

ИТ в банках

«МТС банк» представил новое цифровое офисное пространство в Москве для сотрудников. Ремонт проходил в течение 2020 г. − до и во время режима самоизоляции, когда большая часть команды работала из дома.

«МТС банк» занимает восемь этажей здания в шаговой доступности от метро «Технопарк», общая площадь составляет 12,8 тыс. квадратных метров. В конце 2018 г. «МТС банк» открыл на втором этаже головного офиса коворкинг для работы и отдыха, а в 2020 г. масштабировал его дизайн и на другие этажи. Сейчас более 40% штата продолжает работать удаленно, в банке установлен график дежурств внутри подразделений.

Трансформируемые зоны и цифровые возможности пространства позволяют проводить онлайн-трансляции, видеоконференции с удаленным участием сотрудников от Москвы до Дальнего Востока. На всех входных зонах установлены Face ID – не нужно прикладывать пропуск к турникету, система распознавания лица пропустит сотрудника мгновенно

На втором этаже коворкинга расположены мультизона «Медиарум», где вмещается от 50 до 350 человек, зоны для отдыха и переговоров и большой корпоративный фуд-корт. Часть мобильных рабочих мест не закреплена за сотрудниками. Для входа в учетную запись достаточно ввести свой логин и пароль. Главная идея коворкинга − все поверхности предназначены для работы и отдыха.

Банк завершил ремонт и на других этажах, появились зоны для совместной и индивидуальной работы, а также чат-румы и акустические кабины с шумоизоляцией. Вдоль стен расположены зоны стендапа, возле которых команды смогут удобно собираться и проводить ежедневные стендап митинги, рисовать на них графики, делать заметки, использовать в виде scrum-досок.

Все этажи банка оборудованы кофе-румами – зонами, где можно перекусить, разогреть принесенную с собой еду или воспользоваться фудпоинтами с бесконтактной оплатой – автоматами с готовыми завтраками, обедами, ужинами, а также легкими перекусами.

«Мы абсолютно уверенны, для того чтобы создавать крутые цифровые продукты, необходимо быть цифровым банком в первую очередь для внутреннего клиента − сотрудников, − сказала вице-президент, руководитель департамента по работе с персоналом МТС банка Дарья Капранова. − В течение 2020 г. мы продолжили инвестировать в проект, так как понимали, как важно, чтобы пространство в офисе было классным, удобным, современным. Сейчас многие компании задумались о том, чтобы снизить расходы и работать в удаленном режиме на постоянной основе. Мы выбрали золотую середину − формат гибкого офиса без закрепленных рабочих мест с возможностью удаленного бронирования. Мы уверены, что пандемия – это все-таки временное явление. И в будущем мы точно хотим собираться вместе, понимая важность непосредственного человеческого общения. Когда большая часть нашей команды работает на удаленке, мы используем это время, чтобы сделать рабочее пространство еще более комфортным».

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