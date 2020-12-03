Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

ВТБ: более 1,5 тысячи предпринимателей принимают платежи клиентов без карт и терминалов

Бизнес ИТ в банках

Свыше 1,5 тыс. клиентов ВТБ сегмента среднего и малого бизнеса принимают платежи физлиц с помощью QR-кода через СБП. Такая услуга доступна им в приложении «ВТБ Бизнес QR», которое работает более чем в 300 населенных пунктах в России.

Подключение «ВТБ Бизнес QR» полностью бесплатное − предприниматель платит только комиссию за проведение операций в размере 0,4% или 0,7% в зависимости от вида деятельности. Продавец генерирует QR-код в приложении, вводя сумму и назначение платежа, а покупатель считывает его и производит оплату через СБП в мобильном приложении своего банка. Сумма покупки зачисляется на расчетный счет предпринимателя в течение 15 секунд. Для предпринимателей, которые являются самозанятыми, приложение позволяет формировать и отправлять покупателю чек, вести учет доходов от безналичных и наличных операций, получать квитанции для уплаты налогов. Режим «самозанятости» можно подключить прямо через приложение.

На сегодняшний день в топ-5 регионов по использованию нового приложения входят Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Барнаул и Красноярск. Наиболее популярен сервис у предпринимателей в сферах розничной торговли и услуг. Чаще всего он используется в парикмахерских, салонах красоты и туристических агентствах. Среди наиболее популярных товаров, продаваемых путем расчетов через приложение, – товары для дома, автомобилей, строительства и ремонта.

«За два месяца после запуска количество клиентов, подключивших «ВТБ Бизнес QR» выросло в 15 раз, а количество населенных пунктов, где бизнес использует наше приложение, превысило 300. Предприниматели хотят использовать простые экономичные расчетные сервисы, которые автоматизируют и упрощают прием платежей от физлиц, придавая при этом бизнесу еще большую мобильность. Мы продолжаем работу над развитием сервиса: в скором будущем нашим клиентам будет доступен статический QR-код, а также возможность расширить использование приложения на нескольких сотрудников предприятия», − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Приложение «ВТБ Бизнес QR» было масштабировано для широкого использования клиентами среднего и малого бизнеса, имеющими расчетный счет в ВТБ, в сентябре 2020 г. Сегодня оно доступно для скачивания в App Store или Google Play.



Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в здравоохранение

Сбербанк выпустит фирменную криптовалюту и выкупит у Mail.ru онлайн-магазин

Принят закон об «удаленке». Оставаться без связи с начальством можно не более 2 дней

ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря

Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Какую варочную панель лучше выбрать: сравниваем варианты

Техноблог

Сворачивающиеся экраны — новый тренд?

Выбираем Smart TV: какая платформа лучше?

Показать еще

Наука

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?
Показать еще
80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных 80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать