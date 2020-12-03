Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса

Сбер переводит в цифру процесс кредитования клиентов «Корпоративно-инвестиционного блока» банка, аналогов которого нет в России. Теперь срок принятия решения по крупной сделке составит менее двух дней. Новый процесс будет доступен сегментам среднего и крупного бизнеса с годовой выручкой от 400 млн рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов.

«14 декабря мы запускаем пилотный проект выдачи кредитов по новой схеме в Среднерусском и Юго-Западном территориальных банках Сбербанка. Уникальной технологией на основе искусственного интеллекта смогут воспользоваться как действующие, так и новые клиенты банка. Мы уже предлагаем нашим клиентам универсальный коробочный продукт — предодобренные ʺкредиты за 7 минутʺ. Наш новый dream-процесс — это решение для предоставления финансирования на кастомизированных под клиента условиях. Уже в 2021 году мы будем тиражировать наш dream-процесс на все регионы страны, а также расширим его функциональность: добавим сделки оборотного кредитования с имущественным обеспечением и госпрограммы Минэкономразвития и Минсельхоза, обеспечим автоматическую актуализацию модели Cash Flow, увеличим вариативность графиков погашения», сказал Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы».

Преимущества нового кредитного процесса: полная цифровизация — от подачи заявки до получения денег на счёт; срок до принятия решения по сделке менее 2 дней; максимальная кастомизация под потребности.

«Под капотом» бесшовного для клиента процесса — целый каскад моделей машинного обучения, использующих информацию из внешних и внутренних источников, что позволяет: создать цифровой профиль клиента; сформировать предодобренные предложения со структурой сделки и суммой лимита, учитывающие потребности клиента, включая ковенантный пакет; автоматически принимать решения по сделкам.

С 14 декабря кредит по новой технологии будет доступен в следующих регионах страны: Московской, Тверской, Калужской, Брянской, Смоленской, Тульской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Рязанской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, республиках Дагестан, Калмыкия, Ингушетия, Адыгея и Северная Осетия — Алания.