Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбер переводит в цифру процесс кредитования клиентов «Корпоративно-инвестиционного блока» банка, аналогов которого нет в России. Теперь срок принятия решения по крупной сделке составит менее двух дней. Новый процесс будет доступен сегментам среднего и крупного бизнеса с годовой выручкой от 400 млн рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов.

«14 декабря мы запускаем пилотный проект выдачи кредитов по новой схеме в Среднерусском и Юго-Западном территориальных банках Сбербанка. Уникальной технологией на основе искусственного интеллекта смогут воспользоваться как действующие, так и новые клиенты банка. Мы уже предлагаем нашим клиентам универсальный коробочный продукт — предодобренные ʺкредиты за 7 минутʺ. Наш новый dream-процесс — это решение для предоставления финансирования на кастомизированных под клиента условиях. Уже в 2021 году мы будем тиражировать наш dream-процесс на все регионы страны, а также расширим его функциональность: добавим сделки оборотного кредитования с имущественным обеспечением и госпрограммы Минэкономразвития и Минсельхоза, обеспечим автоматическую актуализацию модели Cash Flow, увеличим вариативность графиков погашения», сказал Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы».

Преимущества нового кредитного процесса: полная цифровизация — от подачи заявки до получения денег на счёт; срок до принятия решения по сделке менее 2 дней; максимальная кастомизация под потребности.

«Под капотом» бесшовного для клиента процесса — целый каскад моделей машинного обучения, использующих информацию из внешних и внутренних источников, что позволяет: создать цифровой профиль клиента; сформировать предодобренные предложения со структурой сделки и суммой лимита, учитывающие потребности клиента, включая ковенантный пакет; автоматически принимать решения по сделкам.

С 14 декабря кредит по новой технологии будет доступен в следующих регионах страны: Московской, Тверской, Калужской, Брянской, Смоленской, Тульской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Рязанской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, республиках Дагестан, Калмыкия, Ингушетия, Адыгея и Северная Осетия — Алания.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в здравоохранение

Сбербанк выпустит фирменную криптовалюту и выкупит у Mail.ru онлайн-магазин

Принят закон об «удаленке». Оставаться без связи с начальством можно не более 2 дней

ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря

Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Какую варочную панель лучше выбрать: сравниваем варианты

Техноблог

Сворачивающиеся экраны — новый тренд?

Выбираем Smart TV: какая платформа лучше?

Показать еще

Наука

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?
Показать еще
80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных 80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать