Оплата QR-кодами от Сбера — теперь в «Виктории»

К сервису бесконтактной оплаты Сбера «Плати QR», популярному у малого бизнеса, подключилась крупная торговая сеть — «Виктория» (входит в ГК «ДИКСИ»). На подходе — ещё несколько участников.

Инновационный способ оплаты удобен и бизнесу любого размера, и его клиентам. Покупатель может приобрести товар или услугу, забыв дома карту и наличные, — выручит смартфон, причём даже без функции NFC, обязательной для работы платёжных систем. Покупка будет бесконтактной, что важно в условиях пандемии, и кибербезопасной, ведь платёжные данные не передаются сторонним агентам. Для продавца «Плати QR» означает, что комиссия снижается, специальное оборудование не надо приобретать, а продажи растут.

Сервис «Плати QR» в «Виктории» реализован по технологии считывания персональных QR-кодов покупателей. В приложении СберБанк Онлайн клиент генерирует QR-код, а кассир считывает его сканером штрихкодов.

Платёж по QR-коду можно комбинировать с оплатой банковской картой и наличными, а также списанием бонусных баллов с карты лояльности.

Сервис «Плати QR» поддерживается решением для автоматизации торговли Set Retail 10, которое компания CSI уже успешно интегрировала в кассовую программу супермаркетов. Соответственно, настроить оплату по QR-коду могут любые ретейлеры, использующие Set Retail 10, — процесс не представляет технических сложностей.

«Сервис ʺПлати QRʺ отлично зарекомендовал себя в небольших точках продаж как простой, быстрый и безопасный способ оплаты товаров и услуг. В этом году он пришёл и в крупные торговые сети, которые стремятся повысить количество покупок и средний чек, сделать клиентский опыт в своих магазинах максимально удобным. У технологии QR-кодов отличное настоящее и ещё более перспективное будущее, она популярна во многих странах, и СберБанк с радостью делает её доступной для миллионов россиян. Мы заинтересованы в новых партнёрах для развития сервиса и приглашаем ретейлеров к сотрудничеству, от которого выигрывают все», - сказал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.

«Мы реализуем со СберБанком сразу несколько совместных проектов, обеспечивая ретейлерам максимально простое и удобное использование их результатов. Проект ʺПлати QRʺ позволяет без дополнительных затрат на разработку запустить функциональность у всех ретейлеров, работающих в экосистеме Set Retail. Бесконтактный способ сканирования кассиром QR-кода с экрана телефона — быстрый способ оплаты, особенно эффективный в пандемию», - сказал Алексей Анкудинов, директор по продажам Set Retail, компания CSI.

«Сбербанк является для нас одним из ключевых партнёров, и реализация новых совместных проектов — несомненное преимущество как для них, так и для нашей компании. Сервис ʺПлати QRʺ открывает дополнительные возможности для проведения бесконтактных платежей, что актуально на сегодняшний день и найдёт отклик среди наших покупателей. Особенно хотелось бы отметить скорость реализации проекта — нам удалось протестировать и запустить сервис в кратчайшие сроки», сказал Константин Иванов, финансовый директор ГК «ДИКСИ».

Технология «Плати QR» знакома клиентам банка с 2019 года, когда её стали использовать в кофе-поинтах, салонах красоты, цветочных магазинах, на рынках и в других точках продаж малого бизнеса. Идея быстро завоевала популярность, и сегодня оплату по QR-коду принимает свыше 230 тысяч торговых точек по всей стране, в том числе сетевые магазины «Терволина», Hoff, «Ригла».