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ВТБ запустил центр разработки и внедрения моделей машинного обучения

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ в рамках реализации стратегии цифровой трансформации создал и запустил ИТ-платформу, которая позволяет унифицировать и упростить внедрение технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы банка. Платформа позволяет одновременно и независимо запускать сотни моделей на основе Big data, а затем автоматически контролировать и корректировать их для увеличения эффективности работы. На текущий момент до 70% задач аналитики и автоматического принятия решений приходится на модели с применением технологий искусственного интеллекта. С начала 2020 года в ВТБ были разработаны более 130 аналитических моделей для различных бизнес-процессов.

ВТБ уже использует искусственный интеллект в большинстве процессов, в том числе при формировании предложений и принятии решений по кредитам, в голосовых помощниках, работе колл-центра, чат-ботах, в маркетинговых задачах, технологии также применяются для распознавания и сегментации документов.

«Технологии искусственного интеллекта применятся во многих банковских процессах: от одобрения кредитов до распознавания документов. ВТБ в рамках стратегии цифровой трансформации создает новую физическую и цифровую инфраструктуру для того, чтобы клиенты банка получали первыми самые новые и удобные продукты и сервисы, в том числе с применением искусственного интеллекта. Платформа исполнения моделей - основа для перехода на новый уровень применения данных технологий в работе ВТБ. С ее помощью мы уже усовершенствовали процесс формирования предложений по кредитам, запустили модели для повышения эффективности работы операторов колл-центра с обращениями клиентов банка и др.», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Новая ИТ-система состоит из двух ключевых компонентов - платформы исполнения моделей и системы управления моделями.

Каждая модель - это логический модуль, который решает определенную бизнес-задачу. Платформа исполнения моделей позволяет одновременно и независимо запускать сотни таких моделей. В основе платформы ИТ-архитектура на микросервисах, что делает возможным добавление в систему новых элементов без перерывов в действующих процессах.

Система управления моделями сопровождает процесс создания модели от идеи до полной реализации, проверяет качество ее работы и при необходимости корректирует модель для повышения ее эффективности.

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