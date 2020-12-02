Банк «Открытие» внедрил сервис доставки приложений Citrix App Layering

Банк «Открытие» завершил внедрение сервиса доставки приложений Citrix App Layering, который позволил повысить доступность более 200 бизнес-приложений. По данным компании Citrix, этот проект, затрагивающий 20 тыс. сотрудников, стал крупнейшим в России. Партнером банка «Открытие» выступил системный интегратор «Инфосистемы джет».

За последние несколько лет в состав группы «Открытие» вошли более 10 банков различного масштаба. Для реализации ключевых целей развития бизнеса банку «Открытие» потребовалось трансформировать и оптимизировать ИТ-ландшафт, сделать его масштабируемым. В частности, требовал модернизации сервис доставки приложений и программного обеспечения, состоявший к моменту присоединения Бинбанка из семи систем различных версий и даже вендоров. Некоторые из них перестали поддерживаться производителями и не обновлялись, что приводило к операционным рискам в обслуживании клиентов. Общий образ операционной системы состоял из более чем 200 приложений, каждое из которых влияло на остальные.

В качестве нового решения банк «Открытие» выбрал и внедрил единый сервис доставки приложений Citrix с применением новой технологии App Layering. Главная особенность Citrix App Layering заключается в разложении приложений на отдельные, независимые друг от друга слои. Это позволяет ИТ-службе создавать, обновлять и удалять приложения без их влияния друг на друга, а также проводить эти изменения незаметно для пользователей.

Результатом внедрения стало повышение надежности и отсутствие сбоев в работе приложений. Сократилось количество необходимых человеческих и временных ресурсов на устранение проблемных ситуаций.

Консультантами при внедрении стали эксперты компании «Инфосистемы джет», которые уже имели опыт работы с новым для рынка продуктом. Специалисты «Инфосистемы джет» построили методологию переноса приложений на слои, консультировали в сложных ситуациях, а также помогли запустить процесс миграции. Каждое приложение отдельно переносилось в слой, тестировалось на фокус-группе из 50 пользователей, и только потом внедрялось. Все обновления проходили «на живую», и необходимо было обеспечить оперативные действия без какого-либо влияния на бизнес банка.

«Мы существенно увеличили доступность приложений. Теперь банк может оперативно использовать новые версии приложений, их стало проще обновлять и подключать новых пользователей. Все это серьезно повышает эффективность работы сотрудников. А новая архитектура позволяет проще и эффективнее обслуживать систему доставки приложений, тратить меньше ресурсов, сфокусироваться на развитии», — сказал старший вице-президент, директор департамента ИТ-инфраструктуры банка «Открытие» Андрей Иващенко.

За девять месяцев удалось провести миграцию 200 ключевых приложений банка. Нагрузку распределили между двумя ЦОДами, каждый из которых может принять 100% пользователей в случае сбоя одной из площадок. Для защиты от логических ошибок используется концепция POD (логически изолированные контейнеры). Это позволяет проводить плановые работы (например, обновление приложений) без перерыва в сервисе.

«Проект стал для нашей команды и для ИТ-специалистов банка определенным вызовом, ведь на рынке внедрений такого масштаба еще не было. Тут и совершенно новые технологии (App Layering), и огромная ответственность, и масштаб (200+ приложений, 20 тыс.+ пользователей). Совместно со специалистами банка мы смогли быстро и безболезненно перестроить ядро клиентского ИТ и сразу получить наглядные результаты», — сказал Владимир Беляевский, руководитель направления ИТ-инфраструктуры в финансовом секторе компании «Инфосистемы джет».