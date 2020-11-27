ОНЛАЙН-конференция CNews «Новые эффективные решения для удаленной работы» состоится 9 декабря
9 декабря 2020 г. состоится онлайн-конференция «Новые эффективные решения для удаленной работы».
Темы для обсуждения:Как определить какие ВКС-решения подойдут вашей компании Решения для персональной работы ВКС решения для помещений Обзор преимуществ платформы Microsoft Teams, как среды для удаленных собраний и встреч Возможности по интеграции собраний Microsoft Teams и городской телефонии, в том числе с устройствами Teams Meeting Rooms
С докладами выступят:
Ирина Степанова, руководитель направления видеорешений и аксессуаров для совместной работы, Logitech;
Антон Бугрин, специалист по видеорешениям, Logitech;
Евгений Артемьев, технический консультант партнеров, Microsoft.
Участие в конференции для представителей компаний-заказчиков бесплатное *
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.