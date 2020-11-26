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«Связной» и Росбанк масштабировали оплату товаров по QR-коду на все магазины розничной сети в России

ИТ в банках Ритейл Розница

«Связной» и Росбанк завершили проект по внедрению в розничной сети ритейлера возможности оплаты покупок с помощью динамических QR-кодов с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Росбанк выступает провайдером услуг по оплатам через СБП для компании. Возможность формирования и передачи QR-кода по эквайринговой операции обеспечивает Национальная система платежных карт (НСПК) - операционный платежный и клиринговый центр СБП.

Пилотный проект был запущен в начале августа 2020 г. в магазинах сети в Москве, сейчас оплата по QR-кодам стала доступна жителям всей России. С августа по октябрь покупателями магазинов «Связной» было проведено более 40 тыс. оплат товара через СБП.

До конца года оплата товаров с помощью QR-кода будет также доступна в интернет-магазине «Связного».

«Вместе с большим проникновением технологии QR-кодов в экономику, растёт и знание у потребителей об этом способе оплаты, что подтверждают цифры: в октябре количество транзакций с помощью QR-кодов в нашей сети возросло на 16% по сравнению с сентябрём. В свою очередь, мы тоже стремимся консультировать клиентов о преимуществах СБП, в основе которых лежат скорость и простота совершения платежей», — сказал Дмитрий Гульцев, старший вице-президент по финансам компании «Связной».

«Мы с воодушевлением отмечаем, что потребители всё чаще выбирают новый метод оплаты с помощью QR-платежей. Успешное сотрудничество Росбанка с компанией «Связной» в этом направлении показывает, как качественно и в короткие сроки можно достичь значительных результатов. Росбанк сегодня является одним из лидеров по объемам платежей через СБП. Мы уверены, что в ближайшие несколько лет оплата по QR-кодам с помощью Системы быстрых платежей прочно войдет в повседневную жизнь россиян и станет столь же привычна, как оплата банковской картой», — отметил Алексей Иевлев, директор дирекции корпоративного бизнеса Росбанка.

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