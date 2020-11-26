Райффайзенбанк подключил Rendez-Vous к СБП

Райффайзенбанк обеспечил возможность приема платежей через Систему быстрых платежей (СБП) для крупной сети обуви и одежды Rendez-Vous. Теперь клиенты Rendez-Vous смогут оплачивать покупки в магазинах по QR-коду, что повышает удобство и безопасность платежей.

Подключение к СБП проходило через платежную платформу PayKeeper, которая в личном кабинете Rendez-Vous или в приложении выводит QR-код для оплаты. При совершении покупки в магазине клиенту достаточно навести свой смартфон на QR-код, а затем подтвердить операцию в мобильном приложении банка, поддерживающем оплату через СБП.

В будущем Rendez-Vous планирует интегрировать оплату по QR-коду на своем сайте и в мобильном приложении.

«Райффайзенбанк активно интегрирует оплату по QR-коду с компаниями из разных секторов экономики. Мы рады, что подключили к СБП крупнейшую обувную сеть. В данном случае мы провели интеграцию через партнера, чтобы сократить объем разработки, требуемый для подключения на стороне компании. Подключение к СБП позволит Rendez-Vous значительно снизить комиссию за онлайн-платежи, а также повысить уровень сервиса для своих клиентов», — сказал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.

«Компания Rendez-Vous в первую очередь заботится о комфорте своих клиентов, поэтому мы всегда в поиске максимально удобных решений в нашем сервисе. Оплата по QR-коду — это дополнительная возможность быстро и без комиссии оплатить свои покупки. Мы уверены, что наши клиенты будут рады оценить ее по достоинству», — сказал Михаил Андрианов, руководитель группы фискального контроля Rendez-Vous.